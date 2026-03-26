Grecia Quiroz responde a gritos de “¡Morón!” en el Senado en medio de debate del Plan B electoral

Provocación política marca el paso de Grecia Quiroz por la Cámara Alta.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió al Senado de la República en un día marcado por la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia de la edil en la Cámara Alta se dio por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien le dio la bienvenida públicamente durante la sesión.

El ambiente se tensó cuando un grupo de legisladores de Morena comenzó a corear “¡Morón! ¡Morón!”, en alusión al senador Raúl Morón Orozco.

Entre quienes participaron en los gritos se encontraba también el senador Gerardo Fernández Noroña, en un episodio que se desarrolló mientras la prensa se encontraba en el recinto y que rápidamente generó reacciones.

Gritos en el Senado provocan respuesta de la alcaldesa

Tras el incidente, Quiroz respondió a preguntas de medios y consideró que el gesto fue interpretado como una provocación política.

La edil de Uruapan denuncia provocación política mientras el Senado debate el Plan B electoral. Crédito: Cuartoscuro

“Pues de echarle esta porra a Morón, que usted está ahí presente como de complicidad… no se ha comprobado que él sea responsable, ¿no? Pero digo, como una ofensa, como una provocación”, expresó.

La alcaldesa subrayó que su visita al Senado no estaba relacionada con el legislador mencionado y que acudió únicamente a saludar a personas con quienes mantiene cercanía política o institucional.

“La realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él… vine a saludar a personas con quienes tengo relación y con nadie más tengo que quedar bien”, declaró.

El contexto: acusaciones por el asesinato de Carlos Manzo

El episodio ocurre en medio de la controversia derivada del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, señala a Raúl Morón, Leonel Godoy y Nacho Campos por el asesinato de Carlos Manzo.

En las últimas semanas, la alcaldesa ha insistido en que las autoridades investiguen una posible línea política en el caso, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán para que se analicen los señalamientos que ha realizado contra distintos actores políticos de Morena.

Señalamientos de Grecia Quiroz contra políticos de Morena

Entre las acusaciones que la alcaldesa ha expuesto públicamente y ante autoridades se encuentran:

Carlos Manzo . Señaló al senador Raúl Morón Orozco como uno de los actores que, a su juicio, debe ser investigado por su presunta relación con el homicidio de

También incluyó en su denuncia al diputado federal Leonel Godoy Rangel , al considerar que existen antecedentes políticos que deben revisarse dentro de la investigación.

De igual forma mencionó al exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua , a quien señaló como parte de los adversarios políticos de su esposo.

Entregó a la Fiscalía videos y materiales en los que, según explicó, Carlos Manzo había hecho señalamientos previos contra estos actores políticos.

Solicitó que las autoridades no descarten el móvil político en el caso y que se llame a declarar a quienes han sido señalados.

Raúl Morón rechaza cualquier vínculo con el crimen y advierte que podría emprender acciones legales por los señalamientos

El senador Raúl Morón ha rechazado públicamente cualquier vínculo con el crimen y ha señalado que analiza emprender acciones legales por las acusaciones, al considerar que se trata de señalamientos sin sustento.

De acuerdo con su postura, está dispuesto a acudir ante las autoridades si es requerido para declarar dentro de la investigación y ha insistido en que los hechos deben esclarecerse conforme a la ley.

Debate sobre actitud de legisladores durante el incidente

Durante el intercambio con la prensa, la alcaldesa también fue cuestionada sobre si la reacción de algunos senadores podría interpretarse como una actitud machista.

Ante ello, respondió que no descartaba esa lectura, aunque la atribuyó al estilo de confrontación política que, dijo, se ha observado en el Senado.

La discusión del Plan B de la reforma electoral se desarrolla entre tensión y gritos en el Senado.

“Pues a lo mejor sí, pero vuelvo a reiterar, si nos basamos en cómo actúan ellos o cómo están acostumbrados a actuar, pues es normal y es de esperarse”, señaló.

La visita de Grecia Quiroz ocurrió mientras el Senado se preparaba para discutir el dictamen del Plan B de la reforma electoral, uno de los temas centrales de la agenda legislativa de la jornada.

En ese contexto, el incidente con los gritos de legisladores y la respuesta de la alcaldesa se sumó al ambiente político que rodea el debate en la Cámara Alta, donde se anticipa una sesión clave para el futuro de la reforma impulsada por el gobierno federal.