Raúl Morón evalúa denunciar a alcaldesa de Uruapan tras acusaciones por caso Carlos Manzo

El senador de Morena rechaza cualquier vínculo con el homicidio, luego de que Grecia Quiroz lo acusara ante la Fiscalía de Michoacán.

El conflicto político en Michoacán se intensificó luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

En respuesta, Morón informó que analiza interponer una denuncia penal contra la presidenta municipal al considerar que las acusaciones carecen de sustento y dañan su honor, el de su familia y el de su equipo político.

Morón niega vínculos y acusa politización

El senador morenista rechazó cualquier relación con el asesinato ocurrido en noviembre de 2025, durante la celebración del Día de Muertos. Aseguró que “tiene las manos limpias” y que no existe elemento alguno que lo vincule con el crimen.

“No tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable”, declaró Morón, quien además sostuvo que las acusaciones lesionan su honor y el de su familia.

Según explicó, los únicos señalamientos provienen de videos que el propio Manzo difundió antes de su muerte, en los que mencionaba a distintos actores políticos y funcionarios.

Morón subrayó que en esos materiales no solo se le alude a él, sino también a otros personajes del ámbito estatal y federal.

Indicó que su equipo jurídico revisa si las acusaciones podrían configurar un delito por imputaciones falsas, tanto en el ámbito estatal como federal. “Estamos evaluando”, reiteró al ser cuestionado sobre la posibilidad de presentar una denuncia penal. No obstante, afirmó que será respetuoso de las investigaciones que realicen las fiscalías estatal y federal.

Grecia Quiroz exige investigar autores intelectuales

Por su parte, Grecia Quiroz sostuvo que su denuncia no se basa en rumores, sino en pruebas que —aseguró— dejó grabadas su esposo antes de ser asesinado.

Acompañada por simpatizantes del Movimiento del Sombrero, pidió que las autoridades no se limiten a investigar a los autores materiales, sino que profundicen en la posible autoría intelectual.

La alcaldesa ha señalado que Manzo representaba una figura con crecimiento político rumbo a la elección por la gubernatura en 2027, lo que —según su postura— pudo convertirlo en un obstáculo para ciertos actores políticos.

También solicitó la intervención de instancias federales para garantizar imparcialidad en el proceso, dada la dimensión del caso y su impacto nacional.

Avances en la investigación del homicidio

Hasta ahora, las autoridades han detenido a cerca de 20 personas presuntamente relacionadas con el crimen, algunas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En días recientes se reportaron tres nuevas detenciones y la búsqueda de al menos dos implicados más.

La Fiscalía de Michoacán continúa con la búsqueda de al menos dos implicados más y nuevas órdenes de aprehensión.

Entre los arrestados figura un excolaborador cercano de Manzo, señalado de presuntamente filtrar información al grupo que habría organizado el atentado.

Detenidos por el caso Carlos Manzo:

Cerca de 20 personas han sido detenidas hasta el momento.

Entre los arrestados hay presuntos integrantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación .

Fue capturado un exdirector de Relaciones Públicas cercano a la víctima, señalado de presuntamente filtrar información.

Se reportaron tres nuevas detenciones recientes confirmadas por la Fiscalía.

Existen al menos dos órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.

Pese a los avances, el móvil del asesinato no ha sido esclarecido públicamente.

El caso mantiene tensión política en el estado y podría escalar a tribunales si prosperan nuevas acciones legales.

Mientras tanto, ambas partes insisten en que la investigación debe llegar al fondo para deslindar responsabilidades y evitar que el proceso se convierta en un conflicto político prolongado.