México

Siguen investigaciones por asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz afirma que faltan cuatro detenidos

La alcaldesa de Uruapan pidió no descartar un móvil político en el caso del asesinato de su esposo

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Aún faltan cuatro detenidos por
Aún faltan cuatro detenidos por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo: Grecia Quiroz. (Cuartoscuro)

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que aún faltan cuatro personas por ser detenidas en el caso del asesinato del ex alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en Michoacán.

Tras sostener una reunión con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, la alcaldesa señaló que las investigaciones siguen en curso y que las autoridades mantienen operativos activos para localizar y capturar a los presuntos responsables que permanecen prófugos. De acuerdo con Quiroz, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa integrando la carpeta de investigación con nuevas pruebas y líneas de indagación.

La edil, quien también es viuda de la víctima, ha reiterado en diversas ocasiones su exigencia de justicia por el homicidio de su esposo. Asimismo, ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del caso, al tiempo que ha insistido en que no debe descartarse ninguna línea de investigación.

A meses del asesinato de
A meses del asesinato de Carlos Manzo, aún hay responsables sin detener. Crédito: Cuartoscuro

En este sentido, Quiroz subrayó la importancia de considerar tanto posibles vínculos con el crimen organizado como un eventual móvil político. Según ha declarado, resulta fundamental que las autoridades citen a declarar a todas las personas que pudieran estar relacionadas con el caso, sin excepción.

Hasta el momento, varias personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato. Entre ellas se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los supuestos autores intelectuales del crimen y vinculado a una célula delictiva relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue capturado el 18 de noviembre de 2025 en Morelia, Michoacán, por su posible participación en la planeación del ataque.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025, fue detenido Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, señalado también como presunto coordinador del homicidio. Además, siete escoltas que formaban parte de la seguridad del exalcalde permanecen en prisión preventiva oficiosa mientras se determina su grado de responsabilidad.

Entre los detenidos por el
Entre los detenidos por el asesinato del ex alcalde de Uruapan se encuentra "El Licenciado". Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán

A estos casos se suman otros implicados, como Samuel “N”, ex director de relaciones públicas de Manzo, acusado de proporcionar información al CJNG; los taxistas Josué Elogio “N” y Ricardo Cliserio “N”, presuntamente involucrados en la logística del ataque; y Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, identificado como reclutador de sicarios.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto autor material del asesinato habría sido un menor de edad, Víctor Manuel “N”, de 17 años, quien murió tras ser abatido por los escoltas del ex alcalde durante el ataque. Asimismo, otros dos presuntos cómplices, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron encontrados sin vida posteriormente.

Por otra parte, Quiroz ha expresado su desconfianza respecto a la imparcialidad de las autoridades, al considerar que podrían estar intentando descartar la línea política debido a la cercanía del proceso electoral 2026-2027. Incluso, ha señalado a figuras políticas como posibles implicadas y ha presentado pruebas ante la Fiscalía, incluyendo videos en los que el propio Carlos Manzo advertía sobre amenazas en su contra.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que continuará dando seguimiento puntual al caso y presionando para que se logre la detención de todos los responsables, subrayando que la justicia plena solo se alcanzará cuando no quede ningún implicado sin rendir cuentas.

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