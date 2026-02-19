Grecia Quiroz le gana a Fernández Noroña: IEM ordena retirar videos misóginos sobre la alcaldesa de Uruapan

El Instituto Electoral de Michoacán ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña retirar o editar videos con expresiones contra Grecia Quiroz García al considerar que podrían constituir violencia política de género, otorgándole 24 horas para cumplir. (CUARTOSCURO)

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó a Gerardo Fernández Noroña eliminar de sus canales oficiales varios videos y expresiones que hizo contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por considerar que incurrió en violencia política de género.

Según la documentación emitida por la autoridad electoral este miércoles, el órgano exigió al legislador suprimir o editar segmentos específicos de videos publicados en su canal de YouTube, donde aparecen expresiones consideradas misóginas y descalificadoras contra la presidenta municipal.

Tiene 24 horas para acatar

El acuerdo establece que Fernández Noroña dispone de 24 horas para retirar o modificar los contenidos señalados. El IEM advirtió que, en caso de no cumplir con la edición o supresión de los videos en el plazo fijado, Fernández Noroña deberá proceder a su eliminación total y notificar por escrito el cumplimiento de la medida.

El IEM también ordenó al senador abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia hacia Quiroz, ya sea directa o indirectamente.

La notificación se extendió a la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República para garantizar el cumplimiento de las medidas.

En el documento, la Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, explicó que la resolución deriva de un Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Rodríguez precisó que la libertad de expresión y el debate político no justifican discursos que representen violencia simbólica o deslegitimen a una mujer en el ejercicio del poder público.

“Descalificar a una mujer para cuestionar su capacidad, autonomía o legitimidad no forma parte del debate democrático, sino que encuadra en conductas sancionables conforme al marco normativo electoral”, señala la funcionaria.

Entre los contenidos señalados por el IEM se encuentran segmentos de tres videos publicados en el canal “GFNoroña Oficial” en YouTube.

En dichos materiales, el senador realizó señalamientos en los que acusó a Grecia Quiroz de actuar con intereses políticos tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo y de buscar la candidatura a la gubernatura de Michoacán.

Además, expresó que las declaraciones de la alcaldesa sobre la posible responsabilidad de otros políticos morenistas en el crimen respondían a una estrategia de “ambición” y de respaldo por parte de partidos opositores, utilizando calificativos y descalificaciones que el Instituto Electoral de Michoacán consideró constitutivas de violencia política de género.

El origen de la polémica

El conflicto entre Grecia Quiroz y Gerardo Fernández Noroña se remonta a noviembre de 2025, tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de la actual presidenta municipal.

En ese contexto, Quiroz exigió la investigación de figuras políticas como Raúl Morón y Leonel Godoy por presuntos vínculos con grupos criminales relacionados con el crimen. Las declaraciones de Quiroz provocaron la reacción inmediata de Fernández Noroña, quien la acusó de “usar el homicidio con fines políticos” y de buscar la gubernatura de Michoacán.

El senador calificó como una “declaración política con toda intencionalidad, además fascista” el señalamiento de Quiroz sobre presuntos responsables del crimen.

La presidenta municipal rechazó las acusaciones y subrayó que atravesaba un duelo que merecía respeto, asegurando: “No permitiré que se intente manchar el nombre del líder del Movimiento del Sombrero”.

En el marco de estas disputas, Fernández Noroña negó haber realizado comentarios misóginos y sostuvo que su crítica se dirige al proyecto político de Quiroz, no a su género.

Insistió: “Cuando la crítica viene de un hombre a una mujer política, cualquier respuesta es usada para acusarme de misoginia”. El episodio incluyó el vacío de la prensa a Noroña en una conferencia de prensa convocada para exponer su versión, donde la asistencia fue mínima.

Detenidos y denuncias, los avances en el caso de Carlos Manzo

En la víspera, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, durante un operativo realizado en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían relacionados con un sujeto identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, quien presuntamente operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”.

La aprehensión de estos individuos forma parte de las investigaciones en curso sobre el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en el centro de Uruapan. En aquel ataque, Manzo recibió varios disparos y falleció poco después en un hospital local. Durante el mismo operativo, uno de los agresores fue abatido y dos personas más capturadas, quienes también están bajo investigación.

Carlos Manzo asumió la presidencia municipal de Uruapan en septiembre de 2024 como candidato independiente, tras una carrera política en la que también fue diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán.

A raíz del homicidio, la actual alcaldesa Grecia Quiroz denunció públicamente intentos de enjuiciamiento político en su contra, asegurando que buscan frenar su voz y debilitar el Movimiento del Sombrero, proyecto impulsado junto a su esposo para luchar contra la corrupción y la extorsión. Quiroz afirmó que la movilización social continuará, pese a los intentos de destitución o presión en su contra.

La alcaldesa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía estatal para que sean llamados a declarar el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, a quienes Carlos Manzo había señalado como presuntos responsables de amenazas antes de su asesinato. En sus declaraciones, Quiroz subrayó que entregó pruebas a las autoridades para robustecer esta línea de investigación y reiteró que no dejará de insistir hasta que la Fiscalía agote todas las líneas, incluida la posible responsabilidad de actores políticos.

En respuesta, los señalados negaron cualquier relación con el crimen y calificaron las acusaciones de Quiroz como infundadas y motivadas políticamente. Raúl Morón, senador de Morena, expresó que analiza acciones legales por difamación, mientras que Leonel Godoy sostuvo que la denuncia responde a intereses electorales.

El caso de Carlos Manzo ha revelado una compleja red criminal y política en Michoacán, con detenciones que involucran desde sicarios jóvenes hasta operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la presunta participación de escoltas y funcionarios municipales como informantes. Hasta la fecha, más de 15 personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato, incluidos siete policías municipales.