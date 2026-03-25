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EN VIVO | Senado discute el Plan B electoral de Claudia Sheinbaum

Morena requiere la mayoría calificada para avanzar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo

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Inicia la votación del Plan B de Claudia Sheinbaum.
Inicia la votación del Plan B de Claudia Sheinbaum.

En pocas líneas:

21:14 hsHoy

Se dio inicio a la primera sesión del pleno del Senado de México:

  • Durante la sesión, se concedió la licencia a Miguel Ángel Yunes Márquez y en su lugar asumió su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares.
  • Asimismo, se autorizó la licencia de Yeidckol Polevnsky, reincorporándose su suplente, Denisse Ortiz.
20:56 hsHoy

Previo al inicio de la discusión:

  • Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, señaló que podrían reservarse algunos artículos durante la votación en lo particular, a fin de dejar fuera el tema de la revocación de mandato. Asimismo, afirmó que Morena, el Partido Verde y el PT votarán a favor del Plan B en lo general.
  • El morenista Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia, por lo que su lugar será ocupado por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.
  • La legisladora del PT, Yeidckol Polevnsky, pidió licencia por dos días, siendo sustituida por su suplente, Denisse Ortiz.
  • Alfonso Cepeda, senador y líder del SNTE, decidió cancelar la licencia que había solicitado.
20:35 hsHoy

El Senado de la República inicia esta tarde la discusión del dictamen del Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de incertidumbre por la postura del Partido del Trabajo (PT), cuyos votos pueden ser determinantes.

La propuesta plantea que la revocación de mandato coincida con la elección federal de 2027.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requieren 86 votos; sin embargo, Morena y el Partido Verde no alcanzan esa cifra sin el respaldo del PT, por lo que también se contempla modificar el dictamen y retirar ese punto para facilitar su aprobación.

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