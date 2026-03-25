EN VIVO | Senado discute el Plan B electoral de Claudia Sheinbaum

Al tratarse de una reforma constitucional , se requieren 86 votos ; sin embargo, Morena y el Partido Verde no alcanzan esa cifra sin el respaldo del PT , por lo que también se contempla modificar el dictamen y retirar ese punto para facilitar su aprobación.

La propuesta plantea que la revocación de mandato coincida con la elección federal de 2027 .

El Senado de la República inicia esta tarde la discusión del dictamen del Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum , en medio de incertidumbre por la postura del Partido del Trabajo (PT) , cuyos votos pueden ser determinantes.

Alfonso Cepeda , senador y líder del SNTE , decidió cancelar la licencia que había solicitado.

La legisladora del PT, Yeidckol Polevnsky , pidió licencia por dos días , siendo sustituida por su suplente, Denisse Ortiz .

El morenista Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia , por lo que su lugar será ocupado por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares .

Manuel Velasco , coordinador del Partido Verde en el Senado , señaló que podrían reservarse algunos artículos durante la votación en lo particular , a fin de dejar fuera el tema de la revocación de mandato . Asimismo, afirmó que Morena , el Partido Verde y el PT votarán a favor del Plan B en lo general .

Asimismo, se autorizó la licencia de Yeidckol Polevnsky , reincorporándose su suplente, Denisse Ortiz .

Durante la sesión, se concedió la licencia a Miguel Ángel Yunes Márquez y en su lugar asumió su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares .

Se dio inicio a la primera sesión del pleno del Senado de México:

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