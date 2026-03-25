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Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX: precios oficiales, fechas, venta y preventa de boletos

Después de brillar en el Tecate Emblema, el cantante británico se prepara para sorprender al público mexicano con cuatro presentaciones únicas en agosto

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El regreso de Sam Smith a México, tras dos años de ausencia, ya tiene fechas y precios confirmados, con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional que prometen reforzar su conexión con el público nacional. (Instagram/ @samsmith)
El regreso de Sam Smith a México, tras dos años de ausencia, ya tiene fechas y precios confirmados, con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional que prometen reforzar su conexión con el público nacional. (Instagram/ @samsmith)

La confirmación de la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional por el ha generado un gran interés entre los seguidores de la música internacional en México.

El cantante británico, conocido por la pasión que deja en todas sus presentaciones, regresa al país después de 2 años de ausencia con una serie de conciertos que prometen ser uno de los eventos del año en la capital.

La confirmación de la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional fortalece su vínculo con sus seguidores mexicanos y promete shows emblemáticos. REUTERS/Mario Anzuoni
La confirmación de la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional fortalece su vínculo con sus seguidores mexicanos y promete shows emblemáticos. REUTERS/Mario Anzuoni

Con cuatro fechas en agosto de 2026, la información sobre precios, zonas disponibles y las distintas fases de venta se vuelve esencial para quienes buscan asistir. El anuncio marca un momento esperado por fans y consolida la relación del artista con el público mexicano.

Fechas y fases de venta

La organización en fases para la compra de boletos permite a diferentes públicos acceder a las entradas de manera escalonada. Con fechas y opciones de preventa confirmadas, los seguidores de Sam Smith pueden planear su compra con anticipación.

  • Fechas de conciertos: 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026
  • Recinto: Auditorio Nacional, Ciudad de México
  • Preventa Little Sailors: 23 de marzo, 9:00 horas
  • Preventa Sam Smith: 23 de marzo, 11:00 horas
  • Gran Venta HSBC (tarjetas Premiere): 25 de marzo, 11:00 horas
  • Gran Venta HSBC (crédito y débito): 26 de marzo, 11:00 horas
  • Venta general: 27 de marzo, 11:00 horas
La venta de boletos para Sam Smith se divide en fases, con fechas de preventa y venta general programadas desde el 23 al 27 de marzo. (Instagram/ @samsmith)
La venta de boletos para Sam Smith se divide en fases, con fechas de preventa y venta general programadas desde el 23 al 27 de marzo. (Instagram/ @samsmith)

La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, estará disponible la opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos. En este sentido, el sistema por etapas favorece una compra ordenada y busca reducir la saturación habitual.

Precios oficiales y zonas

Conocer los precios y las ubicaciones disponibles resulta fundamental antes de efectuar la compra. Las tarifas reflejan la diversidad de opciones dentro del Auditorio Nacional.

  • General (de pie): 3 mil 819.25
  • Preferente: 4 mil 563.25
  • Luneta: 3 mil 323.25
  • Balcón: 2 mil 207.25
  • Primer piso: mil 711.25
  • Segundo piso: mil 215.25
Sam Smith regresa a México tras el éxito de su presentación en el Tecate Emblema 2024 y la reafirmación de su cercanía con el público nacional. (Foto AP/Fernando Llano)
Sam Smith regresa a México tras el éxito de su presentación en el Tecate Emblema 2024 y la reafirmación de su cercanía con el público nacional. (Foto AP/Fernando Llano)

Esta variedad de zonas facilita el acceso a un público diverso, ampliando el alcance del evento y garantizando que más personas puedan disfrutar del show. Los precios ya incluyen cargos por servicio, lo que simplifica una mejor planificación para los compradores.

Expectativas por el regreso de Sam Smith

El regreso de Sam Smith a México llega tras el éxito de su última presentación en el Tecate Emblema 2024, donde destacó la conexión con el público y consolidó su lugar como uno de los artistas internacionales más queridos en el territorio.

Días antes del anuncio oficial, Smith compartió su aprecio por el país y dejó entrever su regreso al decir: “Después de esto, necesito un tequila”, una referencia directa que fue interpretada por sus seguidores como señal de próximas fechas en la CDMX.

Así anticipó Sam Smith su llegada a México luego de haber concluido su residencia en San Francisco. (Instagram/ @samsmith)

De esta manera, la confirmación de su residencia en el Auditorio Nacional promete un fortalecimiento del vínculo con sus seguidores nacionales y que cada función será un encuentro especial con el público que tanto ha celebrado su carrera.

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