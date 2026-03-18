México

Metronomy confirma regreso a México con gira: fechas, ciudades, venta y preventa de boletos

La banda británica volverá a tierras mexicanas después de tres años con fechas confirmadas para junio de 2026

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Después de una larga pausa,
Después de una larga pausa, Metronomy ya tiene todo listo para reencontrarse con el público mexicano con shows en CDMX y Moneterrey. (Metronomy)

La espera terminó para los seguidores mexicanos de Metronomy. La banda británica de indie electrónico confirmó oficialmente su regreso a México tras una pausa de tres años fuera de los escenarios nacionales.

Con dos conciertos programados para junio de 2026, el grupo liderado por Joseph Mount volverá a reencontrarse con su público, cumpliendo la promesa hecha durante su última presentación en el Corona Capital 2023.

El regreso de Metronomy a
El regreso de Metronomy a México honra la promesa hecha en el Corona Capital 2023, siendo el país el primero en su nueva gira internacional. (Foto AP/Alejandro Godinez)

La noticia fue difundida este 17 de marzo a través de los canales oficiales de OCESA y la propia banda, quienes publicaron el cartel promocional. En ese sentido, las fechas, los recintos y la dinámica de venta de boletos ya están definidos, generando gran expectativa entre los fans.

Fechas y ciudades donde se presentará Metronomy

El regreso de Metronomy a México incluirá dos presentaciones en ciudades clave del país. Cada concierto representa una oportunidad única para disfrutar de su característico sonido en vivo, después de una larga ausencia.

Monterrey:

  • Fecha: 3 de junio de 2026
  • Lugar: Escenario GNP Seguros

Ciudad de México:

  • Fecha: 5 de junio de 2026
  • Lugar: Teatro Metropólitan
Las presentaciones de Metronomy en
Las presentaciones de Metronomy en Monterrey y Ciudad de México prometen experiencias únicas para los fans de la banda británica. (Instagram/ @ocesa)

Estas fechas marcan el esperado retorno de la banda tras su último show en México en noviembre de 2023, y posicionan al país como una de las primeras paradas de su nueva etapa internacional.

Venta, preventa y precios de boletos

La compra de boletos seguirá un calendario específico, con beneficios para quienes cuenten con tarjetas Banamex y la opción de pago a meses sin intereses.

Fechas de Preventas:

  • Venta a Fans: 18 de marzo, 11:00 a.m.
  • Preventa Banamex: 19 de marzo, 11:00 a.m.
  • Venta General: 20 de marzo, 11:00 a.m.

Precios por sección:

  • Preferente A: $2,790
  • Preferente B: $2,027.25
  • Preferente BB: $1,599.50
  • Balcón C: $1,711.26
  • Balcón D: $1,475.50
  • Balcón E: $1,153.25
La gira 2026 de Metronomy
La gira 2026 de Metronomy en México marca el reencuentro de la banda con un público que los esperaba desde su última visita en noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godinez)

La preventa estará disponible a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá al público en el mismo portal y en taquillas oficiales. Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda a los fans estar atentos desde el primer día de ventas.

Contexto y significado del regreso de Metronomy

El retorno de Metronomy a los escenarios mexicanos tendrá un valor especial para el público nacional. México fue uno de los últimos países en ver a la banda antes de su receso, y ahora será el primero en recibirlos en su nuevo ciclo de conciertos.

  • La banda anunció su regreso tras tres años fuera de México, cumpliendo la promesa hecha en el Corona Capital 2023.
  • El repertorio esperado incluye éxitos como The Look, The Bay, Right on Time y nuevos lanzamientos, en recintos reconocidos por su calidad acústica y ambiente.
El repertorio de Metronomy incluirá
El repertorio de Metronomy incluirá éxitos como The Look, The Bay y temas recientes en recintos reconocidos por su acústica y ambiente. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

De esta manera, la gira 2026 de Metronomy en México representa un reencuentro esperado tanto por la banda como por sus seguidores, y marcará el inicio de una nueva etapa en su relación con el público nacional.

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