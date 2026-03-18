Metronomy confirma regreso a México con gira: fechas, ciudades, venta y preventa de boletos

La espera terminó para los seguidores mexicanos de Metronomy. La banda británica de indie electrónico confirmó oficialmente su regreso a México tras una pausa de tres años fuera de los escenarios nacionales.
Con dos conciertos programados para junio de 2026, el grupo liderado por Joseph Mount volverá a reencontrarse con su público, cumpliendo la promesa hecha durante su última presentación en el Corona Capital 2023.
La noticia fue difundida este 17 de marzo a través de los canales oficiales de OCESA y la propia banda, quienes publicaron el cartel promocional. En ese sentido, las fechas, los recintos y la dinámica de venta de boletos ya están definidos, generando gran expectativa entre los fans.
Fechas y ciudades donde se presentará Metronomy
El regreso de Metronomy a México incluirá dos presentaciones en ciudades clave del país. Cada concierto representa una oportunidad única para disfrutar de su característico sonido en vivo, después de una larga ausencia.
Monterrey:
- Fecha: 3 de junio de 2026
- Lugar: Escenario GNP Seguros
Ciudad de México:
- Fecha: 5 de junio de 2026
- Lugar: Teatro Metropólitan
Estas fechas marcan el esperado retorno de la banda tras su último show en México en noviembre de 2023, y posicionan al país como una de las primeras paradas de su nueva etapa internacional.
Venta, preventa y precios de boletos
La compra de boletos seguirá un calendario específico, con beneficios para quienes cuenten con tarjetas Banamex y la opción de pago a meses sin intereses.
Fechas de Preventas:
- Venta a Fans: 18 de marzo, 11:00 a.m.
- Preventa Banamex: 19 de marzo, 11:00 a.m.
- Venta General: 20 de marzo, 11:00 a.m.
Precios por sección:
- Preferente A: $2,790
- Preferente B: $2,027.25
- Preferente BB: $1,599.50
- Balcón C: $1,711.26
- Balcón D: $1,475.50
- Balcón E: $1,153.25
La preventa estará disponible a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá al público en el mismo portal y en taquillas oficiales. Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda a los fans estar atentos desde el primer día de ventas.
Contexto y significado del regreso de Metronomy
El retorno de Metronomy a los escenarios mexicanos tendrá un valor especial para el público nacional. México fue uno de los últimos países en ver a la banda antes de su receso, y ahora será el primero en recibirlos en su nuevo ciclo de conciertos.
- La banda anunció su regreso tras tres años fuera de México, cumpliendo la promesa hecha en el Corona Capital 2023.
- El repertorio esperado incluye éxitos como The Look, The Bay, Right on Time y nuevos lanzamientos, en recintos reconocidos por su calidad acústica y ambiente.
De esta manera, la gira 2026 de Metronomy en México representa un reencuentro esperado tanto por la banda como por sus seguidores, y marcará el inicio de una nueva etapa en su relación con el público nacional.