Metronomy confirma regreso a México con gira: fechas, ciudades, venta y preventa de boletos

Después de una larga pausa, Metronomy ya tiene todo listo para reencontrarse con el público mexicano con shows en CDMX y Moneterrey. (Metronomy)

La espera terminó para los seguidores mexicanos de Metronomy. La banda británica de indie electrónico confirmó oficialmente su regreso a México tras una pausa de tres años fuera de los escenarios nacionales.

Con dos conciertos programados para junio de 2026, el grupo liderado por Joseph Mount volverá a reencontrarse con su público, cumpliendo la promesa hecha durante su última presentación en el Corona Capital 2023.

El regreso de Metronomy a México honra la promesa hecha en el Corona Capital 2023, siendo el país el primero en su nueva gira internacional. (Foto AP/Alejandro Godinez)

La noticia fue difundida este 17 de marzo a través de los canales oficiales de OCESA y la propia banda, quienes publicaron el cartel promocional. En ese sentido, las fechas, los recintos y la dinámica de venta de boletos ya están definidos, generando gran expectativa entre los fans.

Fechas y ciudades donde se presentará Metronomy

El regreso de Metronomy a México incluirá dos presentaciones en ciudades clave del país. Cada concierto representa una oportunidad única para disfrutar de su característico sonido en vivo, después de una larga ausencia.

Monterrey:

Fecha: 3 de junio de 2026

Lugar: Escenario GNP Seguros

Ciudad de México:

Fecha: 5 de junio de 2026

Lugar: Teatro Metropólitan

Las presentaciones de Metronomy en Monterrey y Ciudad de México prometen experiencias únicas para los fans de la banda británica. (Instagram/ @ocesa)

Estas fechas marcan el esperado retorno de la banda tras su último show en México en noviembre de 2023, y posicionan al país como una de las primeras paradas de su nueva etapa internacional.

Venta, preventa y precios de boletos

La compra de boletos seguirá un calendario específico, con beneficios para quienes cuenten con tarjetas Banamex y la opción de pago a meses sin intereses.

Fechas de Preventas:

Venta a Fans: 18 de marzo, 11:00 a.m.

Preventa Banamex: 19 de marzo, 11:00 a.m.

Venta General: 20 de marzo, 11:00 a.m.

Precios por sección:

Preferente A: $2,790

Preferente B: $2,027.25

Preferente BB: $1,599.50

Balcón C: $1,711.26

Balcón D: $1,475.50

Balcón E: $1,153.25

La gira 2026 de Metronomy en México marca el reencuentro de la banda con un público que los esperaba desde su última visita en noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godinez)

La preventa estará disponible a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá al público en el mismo portal y en taquillas oficiales. Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda a los fans estar atentos desde el primer día de ventas.

Contexto y significado del regreso de Metronomy

El retorno de Metronomy a los escenarios mexicanos tendrá un valor especial para el público nacional. México fue uno de los últimos países en ver a la banda antes de su receso, y ahora será el primero en recibirlos en su nuevo ciclo de conciertos.

La banda anunció su regreso tras tres años fuera de México , cumpliendo la promesa hecha en el Corona Capital 2023 .

El repertorio esperado incluye éxitos como The Look, The Bay, Right on Time y nuevos lanzamientos, en recintos reconocidos por su calidad acústica y ambiente.

El repertorio de Metronomy incluirá éxitos como The Look, The Bay y temas recientes en recintos reconocidos por su acústica y ambiente. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

De esta manera, la gira 2026 de Metronomy en México representa un reencuentro esperado tanto por la banda como por sus seguidores, y marcará el inicio de una nueva etapa en su relación con el público nacional.