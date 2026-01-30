Esto cuestan los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional de la CDMX

El regreso de Caifanes al Auditorio Nacional promete ser uno de los momentos más esperados del 2026. La legendaria banda mexicana, encabezada por Saúl Hernández, volverá a pisar el escenario del Coloso de Reforma para ofrecer un concierto cargado de nostalgia, energía y rock en español.
La cita está programada para el sábado 30 de mayo de 2026, y desde su anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores que buscan revivir clásicos como La célula que explota, Afuera y La negra Tomasa.
Con boletos ya disponibles en preventa y venta general, la atención en las últimas horas se ha centrado en los precios y las zonas del recinto que permitirán disfrutar de esta experiencia única.
Fechas y proceso de venta
El concierto de Caifanes en el Auditorio Nacional se celebrará en una sola fecha, lo cual inevitablemente incrementará la demanda de entradas.
- Preventa Banamex: 29 de enero a las 11:00 AM
- Venta general: 30 de enero a las 11:00 AM
- Boletera oficial: Ticketmaster
- Meses sin intereses: opción de 3 meses sin intereses con tarjetas Banamex en compras desde $3 mil pesos.
En este sentido, la recomendación principal es anticipar la compra, ya que los boletos suelen agotarse rápidamente en las primeras horas de preventa.
Precios oficiales de boletos
Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona del Auditorio Nacional. Con cargos incluidos, estos son los costos:
- PREFERENTE A: 2 mil 480 pesos mexicanos
- PREFERENTE B: 2 mil 232 pesos mexicanos
- PREFERENTE C: 2 mil 232 pesos mexicanos
- PREFERENTE D: 2 mil 108 pesos mexicanos
- LUNETA A: 1,984 pesos mexicanos
- LUNETA B: 1,736 pesos mexicanos
- LUNETA C: 1,488 pesos mexicanos
- BALCÓN A: 1,736 pesos mexicanos
- BALCÓN B: 1,612 pesos mexicanos
- BALCÓN C: 1,488 pesos mexicanos
- PISO 1A: 1,488 pesos mexicanos
- PISO 1B: 1,364 pesos mexicanos
- PISO 1C: 1,240 pesos mexicanos
- PISO 1D: 1,116 pesos mexicanos
- PISO 2A: 868 pesos mexicanos
- PISO 2B: 744 pesos mexicanos
- PISO 2C: 620 pesos mexicanos
- PISO 2D: 496 pesos mexicanos
Este rango de precios permite que haya opciones para distintos presupuestos, desde las zonas más exclusivas hasta las más accesibles en niveles superiores.
Recomendaciones para elegir tu lugar
Hay que tomar en cuenta que la experiencia de un concierto en el Auditorio Nacional depende mucho de la ubicación.
- Si buscas cercanía y máxima visibilidad, las zonas Preferente A y B son las ideales.
- Para un balance entre precio y vista, Luneta B y Balcón A ofrecen una buena relación costo-beneficio.
- Si lo que quieres es vivir la experiencia sin gastar demasiado, los boletos de Segundo Piso son la opción más económica.
En cualquier caso, la energía y atmósfera que suele generar Caifanes convertirá cada sección del recinto en un espacio vibrante. La recomendación final es asegurar tu entrada lo antes posible, ya que la demanda es alta y el concierto promete ser una noche inolvidable para los amantes del rock mexicano.