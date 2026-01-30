Esto cuestan los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional de la CDMX

El concierto de Caifanes en el Auditorio Nacional 2026 reunirá a miles de seguidores del rock mexicano el 30 de mayo. (Mar L./Infobae México)

El regreso de Caifanes al Auditorio Nacional promete ser uno de los momentos más esperados del 2026. La legendaria banda mexicana, encabezada por Saúl Hernández, volverá a pisar el escenario del Coloso de Reforma para ofrecer un concierto cargado de nostalgia, energía y rock en español.

La cita está programada para el sábado 30 de mayo de 2026, y desde su anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores que buscan revivir clásicos como La célula que explota, Afuera y La negra Tomasa.

La banda Caifanes, liderada por Saúl Hernández, promete un show cargado de nostalgia y grandes éxitos como “Los Dioses Ocultos” y “La célula que explota”. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Con boletos ya disponibles en preventa y venta general, la atención en las últimas horas se ha centrado en los precios y las zonas del recinto que permitirán disfrutar de esta experiencia única.

Fechas y proceso de venta

El concierto de Caifanes en el Auditorio Nacional se celebrará en una sola fecha, lo cual inevitablemente incrementará la demanda de entradas.

Preventa Banamex: 29 de enero a las 11:00 AM

Venta general: 30 de enero a las 11:00 AM

Boletera oficial: Ticketmaster

Meses sin intereses: opción de 3 meses sin intereses con tarjetas Banamex en compras desde $3 mil pesos.

La preventa de boletos inicia el 29 de enero, seguida de la venta general el 30 de enero a las 11:00 AM. (X/ @ocesa_total)

En este sentido, la recomendación principal es anticipar la compra, ya que los boletos suelen agotarse rápidamente en las primeras horas de preventa.

Precios oficiales de boletos

Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona del Auditorio Nacional. Con cargos incluidos, estos son los costos:

PREFERENTE A: 2 mil 480 pesos mexicanos

PREFERENTE B: 2 mil 232 pesos mexicanos

PREFERENTE C: 2 mil 232 pesos mexicanos

PREFERENTE D: 2 mil 108 pesos mexicanos

LUNETA A: 1,984 pesos mexicanos

LUNETA B: 1,736 pesos mexicanos

LUNETA C: 1,488 pesos mexicanos

BALCÓN A: 1,736 pesos mexicanos

BALCÓN B: 1,612 pesos mexicanos

BALCÓN C: 1,488 pesos mexicanos

PISO 1A: 1,488 pesos mexicanos

PISO 1B: 1,364 pesos mexicanos

PISO 1C: 1,240 pesos mexicanos

PISO 1D: 1,116 pesos mexicanos

PISO 2A: 868 pesos mexicanos

PISO 2B: 744 pesos mexicanos

PISO 2C: 620 pesos mexicanos

PISO 2D: 496 pesos mexicanos

El anuncio de la agrupación mexicana ha originado un elevado interés entre los seguidores, quienes tendrán la opción de adquirir lugares en diferentes secciones y aprovechar planes de pago en la preventa. (Mar L./Infobae México)

Este rango de precios permite que haya opciones para distintos presupuestos, desde las zonas más exclusivas hasta las más accesibles en niveles superiores.

Recomendaciones para elegir tu lugar

Hay que tomar en cuenta que la experiencia de un concierto en el Auditorio Nacional depende mucho de la ubicación.

Si buscas cercanía y máxima visibilidad, las zonas Preferente A y B son las ideales.

Para un balance entre precio y vista, Luneta B y Balcón A ofrecen una buena relación costo-beneficio.

Si lo que quieres es vivir la experiencia sin gastar demasiado, los boletos de Segundo Piso son la opción más económica.

La expectativa por el regreso de Caifanes al Auditorio Nacional demandará comprar los boletos cuanto antes debido a la rápida venta en cada sección. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

En cualquier caso, la energía y atmósfera que suele generar Caifanes convertirá cada sección del recinto en un espacio vibrante. La recomendación final es asegurar tu entrada lo antes posible, ya que la demanda es alta y el concierto promete ser una noche inolvidable para los amantes del rock mexicano.