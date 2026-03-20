¿Sam Smith en México? El cantante británico lanza guiño sobre gira en el país

Sam Smith ha encendido la expectativa entre sus seguidores mexicanos tras lanzar esta tarde una sugerente referencia sobre una posible gira en México.
El artista británico cerró su residencia ‘To Be Free’ en San Francisco con un mensaje que muchos consideraron un guiño directo al público nacional, mientras crecen los rumores sobre una residencia en la Ciudad de México.
En una historia reciente de Instagram, Smith compartió: “Estoy aquí en el Castro en mi última noche. Ha sido una serie de presentaciones increíble y me siento muy honrado de haber cantado en este espacio tan hermoso e icónico. Pero la pregunta es, ¿a dónde iremos después? Hmm. ¿Saben qué? Después de esto, necesito un tequila."
El guiño al tequila y los rumores de residencia en Ciudad de México
En los días recientes, las señales sobre una posible residencia de Sam Smith en la Ciudad de México han cobrado fuerza y presencia en redes sociales.
- La frase sobre el tequila fue leída como una clara alusión a México, país con el que Smith mantiene una relación cercana desde sus primeras visitas.
- Fuentes cercanas al artista han indicado que hay negociaciones avanzadas para una serie de conciertos en el Auditorio Nacional para finales de 2026.
- La conexión de Smith con el público mexicano se consolidó tras su presentación en el Tecate Emblema 2024, donde el artista afirmó: “Este es mi lugar favorito para venir de gira, me han dado los mejores conciertos de mi vida aquí."
En este sentido, la reacción en redes sociales no se hizo esperar, con cientos de mensajes solicitando un pronto anuncio de nuevas fechas en el país.
Tecate Emblema 2024: la última vez que Sam Smith se presentó en el país
La presentación de Smith en la Ciudad de México destacó por su energía y la cercanía con sus seguidores.
- El repertorio incluyó temas como Stay With Me, I’m Not The Only One, Too Good At Goodbyes y Unholy.
- Smith cambió de vestuario en varias ocasiones, luciendo desde un vestido de gala negro hasta la camiseta de la Selección Mexicana.
- El espectáculo celebró la diversidad y la libertad, con mensajes de inclusión y aceptación.
El concierto también marcó el aniversario de su álbum debut, con Smith recordando: “Han pasado 10 años desde que salió mi primer álbum."
México, un destino ineludible para Sam Smith
Aunque por el momento no se ha revelado una confirmación oficial sobre nuevas fechas, la expectativa se mantiene alta.
- El formato de residencia, que el artista ya ha implementado en otras ciudades, podría ser una opción para su regreso a México.
- Los fans aguardan atentos cualquier anuncio sobre presentaciones, convencidos de que Smith elegirá nuevamente a México como uno de los destinos centrales de su próxima gira.
En este sentido, la posibilidad de múltiples fechas en un recinto emblemático como el Auditorio Nacional representa una oportunidad idónea para fortalecer el vínculo entre el cantante y sus seguidores mexicanos.