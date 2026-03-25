México

Quién es Ubaldo Segura Pantoja, defensor de los derechos indígenas que fue liberado a siete días de su detención

El activista de 74 años fue recluido en un penal de máxima seguridad de Veracruz, por supuestamente haber privado de su libertad a un grupo de periodistas

Guardar

Una jueza federal dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a Ubaldo Segura Pantoja, luego de que no se acreditara el delito de secuestro que le imputaba la Fiscalía General de la República.

La resolución fue emitida la noche del 24 de marzo de 2026 por la jueza del Juzgado Décimo de Distrito en Chilpancingo, Haydeé Guadalupe Rodríguez Hernández, quien determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el activista recuperó su libertad tras permanecer una semana en prisión en un penal federal de Veracruz, luego de que su detención fuera considerada arbitraria.

Detención y acusaciones

Ubaldo Segura Pantoja fue detenido el 18 de marzo de 2026 por agentes de la Policía Federal Ministerial afuera de su domicilio, en la colonia Tepeyac de Tlapa, Guerrero.

Tras su captura, fue trasladado primero a Puebla y posteriormente a un penal federal en Veracruz, pese a que su proceso se llevaba en Guerrero.

Las autoridades lo acusaron del presunto secuestro de varios periodistas, en hechos ocurridos en 2014 durante protestas del movimiento social en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, durante el proceso judicial no se logró acreditar su participación ni la intención delictiva, lo que derivó en su liberación.

¿Quién es Ubaldo Segura Pantoja?

Ubaldo Segura Pantoja es un defensor de derechos humanos y líder social originario de la región de la Montaña de Guerrero, donde ha trabajado durante décadas en la organización de comunidades indígenas.

Forma parte del Frente Popular de la Montaña (FPM) y ha tenido participación en otros movimientos como el Movimiento Popular Guerrerense y el Frente Popular Revolucionario, enfocados en la defensa del territorio, el acceso a servicios y la justicia social.

Además, ha sido locutor comunitario y ha acompañado diversas luchas sociales en Guerrero, incluidas movilizaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Organizaciones civiles lo consideran un referente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y su caso ha sido señalado como ejemplo de la criminalización de líderes sociales en México.

Temas Relacionados

Derechos indígenasPueblos indígenasDetenciónPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cómo aliviar los dolorosos síntomas de la esteatohepatitis como la hinchazón abdominal, la fatiga y las náuseas

Conocida también como MASH o NASH, es una enfermedad hepática que suele pasar desapercibida en sus primeras etapas

Cómo aliviar los dolorosos síntomas

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Su muerte en 1978 no solo cerró una etapa, sino que dio paso al surgimiento de los grandes cárteles que dominarían el país

Jefe de El Chapo, El

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de marzo: se reabre la circulación en Fray Servando Teresa de Mier

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Operativo de Semana Santa 2026: despliegan más de 100 elementos de seguridad en Huixquilucan y Cuajimalpa

Se apoyarán de drones, módulos móviles y vigilancia coordinada para blindar la zona poniente

Operativo de Semana Santa 2026:

Reportan detención de Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, en Sudáfrica: llevaría una semana tras las rejas

Su arresto habría ocurrido durante una transmisión en vivo

Reportan detención de Julio “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefe de El Chapo, El

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Secuestro masivo en municipio de China, Nuevo León: Fiscalía confirma rescate de siete de los ocho desaparecidos

Más de 7 disparos y un arma oculta: revelan más pistas del asesinato de dos maestras en preparatoria de Michoacán

Golpea a su pareja, huye y provoca persecución con balacera en Puebla

Empresarios en la mira del crimen: secuestran a uno en Culiacán y asesinan a otro en Colima

ENTRETENIMIENTO

Kika Edgar es operada de

Kika Edgar es operada de emergencia por apendicitis y cancela shows de último momento

Quién es Alix Aspe, la conductora del noticiero ‘Despierta’ en Televisa que anunció su embarazo en vivo

¡Explota Ring Royale! Yeri Mua y Bellakath podrían enfrentarse en polémico combate que divide las redes sociales

¿No fuiste al concierto de My Chemical Romance en México? La Cineteca Nacional transmitirá su concierto

Gerardo Ortiz reacciona a rumores que lo vinculan sentimentalmente con Ana Bárbara

DEPORTES

Multicampeón de la IndyCar reconoce

Multicampeón de la IndyCar reconoce la importancia del mexicano Pato O’Ward para el automovilismo

Concachampions W: así quedaron definidos los duelos de Semifinal de la Liga MX femenil en el torneo

Reportan detención de Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, en Sudáfrica: llevaría una semana tras las rejas

Este sería el número que portaría Álvaro Fidalgo en su playera con la Selección Mexicana

FIFA anuncia la venta final de boletos para el Mundial 2026: cuándo y dónde comprarlos