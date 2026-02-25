Yeidckol Polevnsky se lanza contra reforma electoral de Claudia Sheinbaum: “Está fuera de toda realidad”

Yeidckol aseguró que la reforma de Claudia Sheinbaum "está fuera de toda realidad". (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este 25 de febrero de 2025, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky, expresó una postura crítica frente a la propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, señalando que “está fuera de toda realidad”. La legisladora destacó la necesidad de revisar a fondo los alcances y consecuencias de la iniciativa, que plantea cambios en las reglas para la elección de diputados plurinominales, así como el recorte del número de senadores.

PT ha figurado como un aliado clave de Morena

Durante un breve encuentro con medios, Polevnsky recordó el papel del PT en la formación de Morena, particularmente en los estados de Durango, Zacatecas y Nuevo León. Subrayó que el partido ha sido un aliado clave para la consolidación de la llamada Cuarta Transformación (4T).

El PT participó activamente en la creación de Morena en tres entidades federativas

La senadora afirmó que el partido mantiene su compromiso con los principios de la 4T

La alianza entre ambas fuerzas políticas ha sido fundamental para los avances del movimiento

Reforma electoral “no es viable”

Polevnsky cuestionó la viabilidad de que los diputados plurinominales realicen campañas en circunscripciones que abarcan varios estados, en contraste con los diputados de mayoría, quienes solo compiten en un distrito.

La mandataria explicó aspectos de la nueva reforma. (Presidencia)

La senadora afirmó: “Lo que, por ejemplo, se pretende que los pluris, acá en la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción... imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad”.

La senadora recalcó puntos clave sobre la propuesta:

La dificultad logística y financiera para los candidatos plurinominales

La falta de equidad en la competencia electoral bajo este esquema

El riesgo de que la propuesta no cumpla con los principios democráticos que busca defender la reforma

Caso Sergio Mayer causa molestia en el PT

Sin mencionar nombres, la senadora del PT enfatizó la importancia de revisar los perfiles de quienes acceden a cargos plurinominales y la necesidad de mayor transparencia en los procesos internos, como el caso de Sergio Mayer, diputado de Morena que pidió licencia indefinida para ingresar a La Casa de los Famosos.

“Hay gente muy, pero muy valiosa, que de repente está en la banca, entra una bola de personajes impresentables, que no se vale. Entonces, yo creo que si se revisa bien, eso va a ser algo positivo. Si se hacen cuestiones de transparencia, también va a ser positivo. Si se plantea piso parejo, también va a ser positivo”, sostuvo la senadora.

Añadió que aún no puede asegurar su respaldo a la reforma tal como está planteada: “No te digo que le voy a apoyar, porque eso primero tiene que salir de la Cámara de Diputados. Es que no es viable, no es viable. O sea, eso lo puede ver cualquiera”.