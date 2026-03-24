México

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

La mujer fue retenida y posteriormente liberada en un operativo que derivó en la muerte de 11 personas

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Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Mónica del Rosario, hija del exlíder criminal Ismael El Mayo Zambada, tramitó un amparo con el que busca frenar una posible detención sin orden de captura tras el operativo en Culiacán, Sinaloa, que dejó 11 muertos y la detención de un presunto integrante de Los Mayos.

Reportes de medios locales compartidos el 23 de marzo indican que el amparo está contenido en el expediente 347/2026 del Juzgado Cuarto de Distrito.

El amparo también señala supuestas violaciones a derechos humanos durante el actuar de los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

De manera específica, el mecanismo de defensa señala supuestos actos de desaparición forzada, incomunicación y actos de tortura.

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