Juan José Valderrama Rivera desapareció hace 22 años en Iztapalapa: su mamá murió pero familiares han reactivado la búsqueda

Juan José Valderrama Rivera desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 4 de enero de 2004. (Fotos: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Juan José Valderrama Rivera desapareció hace 22 años en Santa María Tomatlán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Su mamá murió con la esperanza de un día verlo regresar a casa, de dónde una noche se lo llevaron y sin rastro alguno, no volvieron a saber de él. Ahora, su hermana y sobrinas han reactivado la búsqueda, porque el tiempo no ha borrado el dolor de la ausencia de su ser querido.

Fiscalía reactiva ficha de búsqueda

Familiares del hombre que ahora tiene 62 años, afirmaron en entrevista para Infobae México que según el relato de vecinos, Juan José Valderrama fue obligado a salir de su domicilio por dos hombres la noche del 4 de enero de 2004.

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Desde entonces, no volvieron a saber información sobre el paradero de la víctima. Su madre lo buscó y murió con la esperanza de ver a su hijo regresar a casa, una razón de peso que ha llevado a que el caso se reactive.

Juan José Valderrama Rivera desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 4 de enero de 2004. (Fotos: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Entre los datos que contiene la ficha de búsqueda se encuentran:

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Fecha de la desaparición: 04/01/2004

Lugar de desaparición: Santa María Tomatlán, Iztapalapa, Ciudad de México.

Circunstancias de su desaparición: Se le vio en su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero.

Edad : 62 años

Sexo : Hombre

Estatura : 1.7 metros

Señas particulares : Cicatriz en mano izquierda y cicatriz en ingle lado izquierdo.

Vestimenta que portaba el día de su desaparición : pantalón de mezclilla azul, chamarra verde, botas café.

Observaciones: Sin observaciones.

Para cualquier información que lleve a la localización de Juan José Valderrama se pide a la ciudadanía llamar al número 55-5484-0430.

Localización de restos en El<i> </i>Xico<i> </i>llevaron a la reactivación del caso

La hermana y sobrinas de Juan José Valderrama Rivera reactivaron la búsqueda luego de ver los recientes hallazgos de colectivos de búsqueda en las lagunas de La Habana, en el límite entre Chalco y El Xico.

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Juan José Valderrama Rivera desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 4 de enero de 2004. (Fotos: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Entre el 7 y el 10 de abril de 2026, cuatro jornadas de trabajo manual -con picos y palas, sin maquinaria pesada por el terreno húmedo y lodoso- dieron con el hallazgo de 219 restos óseos de origen humano.

La distribución por día revela un ritmo ascendente:

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49 restos el martes

29 el miércoles

51 el jueves

90 el viernes

Las labores contaron con el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y del Estado de México, las fiscalías de ambas entidades, Bomberos, el ERUM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Agrupamiento Zorros y la Secretaría de Marina.

El viernes 10 de abril, los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles y Mariposas, junto con familias independientes, emitieron un comunicado en el que exigieron “plena y pronta identificación con transparencia, colaboración y acceso a la información” sobre los avances de los peritajes.

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Convocan a familiares y sociedad a búsqueda de personas desaparecidas en lagos de Tláhuac y Chalco. Crédito: Cuartoscuro

Los grupos consideran la zona un punto de alto interés forense y piden que se sigan realizando exploraciones en futuras jornadas.

Las demandas se dirigieron a tres instituciones: la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO):

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Identificación pronta de todos los restos y fragmentos

Acceso oportuno y transparente a la información para las familias

Continuar la exploración exhaustiva en esta zona de alto interés forense

Madres buscadoras convocan a movilizaciones por el 10 de mayo

Este 10 de mayo, colectivos de búsqueda han convocado a distintas movilizaciones este 9 y 10 de mayo, en el marco del Día de las Madre.

La concentración principal se llevará a cabo el día domingo, “XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, en punto de las 10:00 horas, el punto de partida será el Monumento a la Madre, irán rumbo al Ángel de la Independencia.

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