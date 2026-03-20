Harfuch asegura que Mónica Zambada Niebla no cuenta con orden de aprehensión ni en México ni en EEUU: la retuvieron con una menor

El titular de la SSPC dijo que al no contar con órdenes de aprehensión ni en Méico ni en EEUU, la hija del Mayo fue liberada. (Gobierno de Mëxico)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el pasado jueves, Mónica Zambada Niebla, hija del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, fue retenida por parte de elementos de las fuerzas federales, pero al no contar con órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, fue liberada.

El funcionario mexicano aseguró que, como se había dicho anteriormente, la hija de El Mayo fue retenida con una menor de edad.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo desde Quintana Roo, y en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Harfuch fue cuestionado dobre lo ocurrido el pasado jueves, cuando la hija del Mayo Zambada fue detenida por elementos de fuerzas federales.

Omar García Harfuch señaló que el día de ayer se llevaron a cabo varias acciones operativas en Sinaloa, y en la que fue detenida la hija de Zambada ocurrió en la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

“En acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ”N", esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos“, señaló.

Mónica Zambada Niebla fue retenida con una menor.

Dijo que en una de las acciones operativas, se encontraba Zambada Niebla, acompañada de otra menor de edad. “Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial, aquí en México o en Estados Unidos, no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”.

Dijo que fue designada, en el 2007, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. “Está designada en esa lista, donde son masomenos 311 personas, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas, sin embargo es un procedimiento administrativo, desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos.

Harfuch aseguró que una vez que se confirmó esto, fue entregada a sus familiares.

En el operativo murieron 11 presuntos delincuentes

Cabe destacar que el pasado jueves la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC admitieron que se llevó a cabo un operativo realizado en la comunidad de El Salado, en Culiacán, Sinaloa, en el que fue retenida y posteriormente liberada la hija de Ismael El Mayo Zambada, exlíder y fundador del Cártel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, se dio a conocer que se llevó a cabo el despliegue operativo en diversos municipios del estado, donde se ejecutó una intervención de un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, en la que fue detenido un integrante de ese grupo delictivo.

En el comunicado se detalló que también fue localizado un inmueble utilizado por integrantes de Los Mayos, y al arribar al lugar, personal naval fue agredido, por lo que se repelió el ataque.

Como resultado del enfrentamiento, se señaló, 11 agresores de ese grupo delictivo perdieron la vida. En el sitio se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.