Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

Foto: SSPC

Seis adultos y tres menores de edad, identificados como integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, fueron vinculados a proceso luego de su detención en un operativo en Culiacán, Sinaloa, donde se decomisó un arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Su arresto se llevó a cabo tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la sindicatura de Jesús María, la cual es identificada históricamente por ser controlada por la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La agresión armada se registró el 11 de febrero pasado, donde las autoridades les aseguraron un arsenal compuesto por:

2 granadas

9 armas de fuego tipo fusil

2 armas tipo escopeta

Un arma tipo carabina

2 lanzagranadas

2 rifles

2 cañones

6 mil 37 cartuchos

Armamento y equipo táctico asegurado. Crédito: Especial.

84 cargadores

13 chalecos con placas balísticas

2 cascos

120 ponchallantas

2 vehículos

Los sujetos fueron identificados como José “N”, Edel “N”, Daniel “N”, Pablo “N”, Marco “N” y José Antonio “N”, mientras que la identidad de los menores de edad se mantuvieron bajo resguardo.

Tras los hechos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó pruebas que permitieron la vinculación a proceso de todos los implicados por portación y posesión de armamento, cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar.

La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue impuesta a todos los adultos, mientras la investigación complementaria continuará por tres meses.

Así fue la agresión armada

Las primeras horas del miércoles 11 de febrero se reportó la presencia de un helicóptero artillado sobrevolando en el municipio de Culiacán, así como un enfrentamiento armado entre civiles y personal naval.

Hasta el momento no se ha informado de detenidos o heridos por el operativo. Crédito: X @Santiagod181281

Los datos señalaron que los militares realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de El Limoncito cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión.

Estos hechos desataron una fuerte balacera en el sitio, la cual dejó como saldo nueve hombres detenidos y un agresor abatido.

Luego de su detención y del aseguramiento del arsenal, los nueve hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determinara su situación jurídica.

El enfrentamiento ocurrió en un contexto de violencia causada por la disputa interna que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó el 7 de septiembre de 2024.

La guerra entre facciones ha provocado más de 2 mil 500 homicidios dolosos desde septiembre de ese año hasta enero de 2025, de acuerdo con reportes de la Fiscalía del Estado de Sinaloa.

Parte de los vehículos usados en el despliegue (Defensa)

A causa de los constantes enfrentamientos, han sido desplegado elementos de las Fuerzas Armadas al estado para reforzar la seguridad. La última ocurrió el 29 de enero, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió mil 600 militares a los municipios de Culiacán y Mazatlán.