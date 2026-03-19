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Por qué fue liberada la hija de El Mayo Zambada tras el operativo en Culiacán, Sinaloa

Fuentes consultadas por Infobae México indican que la mujer sí es un objetivo relevante para EEUU

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El Mayo Zambada actualmente está
El Mayo Zambada actualmente está en EEUU (Infobae México | Jovani Pérez)

Durante el 19 de marzo elementos del Gabinete de Seguridad realizaron un operativo en Culiacán, Sinaloa enfocado que derivó en la muerte de 11 personas, además de la detención de un presunto integrante de la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada, así como la detención y liberación de una mujer.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron objeto de un ataque, el cual fue repelido por los uniformados, el resultado preliminar es el de 11 supuestos integrantes de Los Mayos muertos, además del aseguramiento de armas de alto poder y equipo táctico.

Cabe destacar que, en un primer momento la Marina, institución que fue consultada de manera directa por Infobae México, negó que la hija de Ismael Zambada García hubiera sido capturada. Tras la publicación de videos y los reportes de medios de comunicación, las autoridades federales tuvieron que admitir que la hija de un líder delictivo fue retenida y posteriormente puesta en libertad.

El reporte de las autoridades confirma que fue intervenido un domicilio que estaría relacionado con la facción de Los Mayos. En dicho lugar fueron aseguradas dos personas, un presunto integrante de la estructura criminal mencionada: Omar Oswaldo T., alias El Patas, además de una mujer.

El Patas fue detenido en
El Patas fue detenido en la localidad de Valle Escondido, perteneciente al municipio de Culiacán. Crédito: SSPC

A pesar de una primera negativa sobre el caso, en el sitio estaba y fue asegurada, de manera temporal, Mónica “N”, esta última una de las hijas del Mayo Zambada.

“Se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, destaca el reporte de las autoridades federales.

La hija del Mayo sí es objetivo de EEUU, asegura especialista en seguridad

Además de la versión oficial, es importante resaltar el papel de la base social del Cártel de Sinaloa. En una entrevista con esta casa editorial, el consultor en temas de seguridad, David Saucedo, habló sobre el impacto del operativo realizado en Culiacán.

Foto: Department of the Treasury Office
Foto: Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control

“Es cierto que México no tiene una causa penal como tal, no hay denuncias en su contra, pero en Estados Unidos sí. Ella figura en la Oficina de Control de Activos. Publicaron hace ya algún tiempo un organigrama en donde ella aparece como prestanombres y como parte de la estructura financiera del blanqueo de capitales”, comentó Saucedo.

De igual manera, una revisión realizada por Infobae México muestra que el Departamento del Tesoro de EEUU identificó a diversas personas como parte de una red financiera del Mayo Zambada. Entre las personas sancionadas en el año 2007 aparece Mónica del Rosario, hija del Mayo.

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