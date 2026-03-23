Programas del Bienestar 2026: Entre pagos dobles y nuevos registros, lo que debes saber esta última semana de marzo

Esta última semana de marzo es importante conocer lo que vendrá con algunos de los pagos y trámites de los Programas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Los Programas del Bienestar 2026 son un conjunto de iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México con el objetivo de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

Estos programas social incluyen apoyos económicos directos a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, y jóvenes, entre otros sectores.

La Secretaría del Bienestar coordina la operación de estos esquemas, asegurando la entrega de recursos a los beneficiarios mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los programas buscan promover la inclusión social y el acceso a derechos fundamentales como la educación, la alimentación y la salud.

La Secretaría del Bienestar es la dependencia encargad de los pagos, trámites y demás de algunos de estos programas sociales. Foto: Archivo/Infobae México.

En 2026, se han fortalecido los montos y la cobertura, ampliando la base de beneficiarios y garantizando mayor transparencia en la distribución de los apoyos.

Los Programas del Bienestar representan una estrategia prioritaria para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo integral en México.

Esta última semana de marzo es importante que conozcas que algunos de estos programas sociales tendrán en los próximos días pagos dobles para sus beneficiarios, así como etapas de registro e incorporación.

Pagos dobles: en qué Programas del Bienestar 2026 aplicará

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este próximo mes de abril habrá pago doble para las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026 tendrán pago doble en abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Lo anterior debido a que en el periodo pasado (enero y febrero) no recibieron depósitos debido a que estos programas sociales federales estaban en etapa de registro para incorporar nuevos beneficiarios.

Por lo tanto, estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas inscritos en la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble. En sus tarjetas se les verá reflejado el pago de 3 mil 800 pesos.

Para el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, alumnas y alumnos de nivel superior recibirán un total de 11 mil 600 pesos como parte de su depósito doble.

Abren registro para Pensión Personas con Discapacidad 2026 en esta última semana de marzo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció el registro para la Pensión Personas con Discapacidad.

El periodo de inscripción se realizará del lunes 23 al domingo 29 de marzo de este 2026, con atención disponible de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En el caso de los estados de la República: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro se podrán registrar aquellos que tengan 0 a 29 años que residan en estas entidades.

Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.

Para conocer la ubicación exacta de los módulos de registro, se puede consultar el portal oficial: gob.mx/bienestar.

Últimos pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 de este mes de marzo

Este mes de marzo de 2026 finalizarán los pagos de la Pensión Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar.

Los depósitos se llevaron a cabo de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Aquellos que integran estos apoyos económicos y que no han cobrado son:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.