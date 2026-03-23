México

Programas del Bienestar 2026: Entre pagos dobles y nuevos registros, lo que debes saber esta última semana de marzo

Algunos de estos programas sociales también finalizarán depósitos para algunos beneficiarios programados para este mes de marzo

Guardar
Esta última semana de marzo
Esta última semana de marzo es importante conocer lo que vendrá con algunos de los pagos y trámites de los Programas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Los Programas del Bienestar 2026 son un conjunto de iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México con el objetivo de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

Estos programas social incluyen apoyos económicos directos a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, y jóvenes, entre otros sectores.

La Secretaría del Bienestar coordina la operación de estos esquemas, asegurando la entrega de recursos a los beneficiarios mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los programas buscan promover la inclusión social y el acceso a derechos fundamentales como la educación, la alimentación y la salud.

La Secretaría del Bienestar es
La Secretaría del Bienestar es la dependencia encargad de los pagos, trámites y demás de algunos de estos programas sociales. Foto: Archivo/Infobae México.

En 2026, se han fortalecido los montos y la cobertura, ampliando la base de beneficiarios y garantizando mayor transparencia en la distribución de los apoyos.

Los Programas del Bienestar representan una estrategia prioritaria para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo integral en México.

Esta última semana de marzo es importante que conozcas que algunos de estos programas sociales tendrán en los próximos días pagos dobles para sus beneficiarios, así como etapas de registro e incorporación.

Pagos dobles: en qué Programas del Bienestar 2026 aplicará

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este próximo mes de abril habrá pago doble para las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Beneficiarios de la Beca Benito
Beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026 tendrán pago doble en abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Lo anterior debido a que en el periodo pasado (enero y febrero) no recibieron depósitos debido a que estos programas sociales federales estaban en etapa de registro para incorporar nuevos beneficiarios.

Por lo tanto, estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas inscritos en la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble. En sus tarjetas se les verá reflejado el pago de 3 mil 800 pesos.

Para el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, alumnas y alumnos de nivel superior recibirán un total de 11 mil 600 pesos como parte de su depósito doble.

Abren registro para Pensión Personas con Discapacidad 2026 en esta última semana de marzo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció el registro para la Pensión Personas con Discapacidad.

El periodo de inscripción se realizará del lunes 23 al domingo 29 de marzo de este 2026, con atención disponible de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En el caso de los estados de la República: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro se podrán registrar aquellos que tengan 0 a 29 años que residan en estas entidades.

Calendario registro Pensión Personas con
Calendario registro Pensión Personas con Discapacidad 2026. Foto: Facebook/Ariadna Montiel Reyes.

Para conocer la ubicación exacta de los módulos de registro, se puede consultar el portal oficial: gob.mx/bienestar.

Últimos pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 de este mes de marzo

Este mes de marzo de 2026 finalizarán los pagos de la Pensión Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar.

Los depósitos se llevaron a cabo de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Aquellos que integran estos apoyos económicos y que no han cobrado son:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Temas Relacionados

Programas del BienestarProgramas del Bienestar 2026Beca Rita CetinaBeca Benit JuárezJóvenes Escribiendo el FuturoPensión BienestarPensión Mujeres BienestarPensión para Personas con Discapacidadmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

“Ya están bastante grandecitos”, Ricardo Monreal afirma que el PT debe explicar su postura sobre el “Plan B”

El líder legislativo cree que mantener la alianza entre los tres partidos políticos beneficia a la nación

“Ya están bastante grandecitos”, Ricardo

Pemex ha recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo tras derrame en Dos Bocas, avance depende de condiciones climatológicas

La supervisión de organismos ambientales y de seguridad respalda la labor de especialistas en las zonas afectadas

Pemex ha recuperado 549 metros

Cómo cocinar espinacas para que no pierdan sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Unos minutos pueden hacer la diferencia en el contenido de vitaminas y antioxidantes al preparar este vegetal en casa

Cómo cocinar espinacas para que

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

El programa de este lunes pondrá a prueba a unos azules debilitados por la salida de Doris del Moral

Exatlón México: quién gana la

Asesoran a electricistas de Matehuala para que denuncien ante la FGE tras su desaparición y localización

También será implementada una Mesa de Seguridad que contará con la participación de agentes de los tres niveles de gobierno

Asesoran a electricistas de Matehuala
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

Walo Silvas, de Banda MS, revela que a los cinco años vio a su mamá intentar quitarse la vida en tres ocasiones

Colocar papel de aluminio en el módem para mejorar tu WiFi en casa: por qué funciona y cómo hacerlo correctamente

Abuchean en su concierto de Mexicali a Marisela por dificultades técnicas: “Siempre le pasa eso”

Qué porcentaje de dinero le daban creadores de OnlyFans mexicanos a Leonid Radvinsky

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”