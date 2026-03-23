Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 23 al viernes 27 de marzo

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar constituye un programa social desarrollado por el Gobierno de México y enfocado en personas mayores de 65 años.

Este apoyo económico otorga a los beneficiarios un monto de 6 mil 400 pesos cada dos meses, utilizando tarjetas del Banco del Bienestar.

El objetivo principal es asegurar ingresos regulares para quienes han cumplido 65 años, permitiendo adquirir productos esenciales y fortalecer su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar gestiona todos los procesos del programa, abarcando el registro, la entrega de recursos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el inicio de la entrega de la Pensión Bienestar correspondiente a marzo de 2026.

Estos fondos corresponden al segundo bimestre del año e incluyen a personas mayores de 65 años registradas en el programa para los meses de marzo y abril.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Montiel dio a conocer el calendario oficial de pagos previstos para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Los depósitos comenzaron el lunes 2 de marzo y se efectúan de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios, por lo que se sugiere revisar el calendario actualizado.

Es fundamental recordar que los pagos se depositan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar y cada beneficiario recibe 6 mil 400 pesos.

Ante esto, quienes tienen 65 años o más y participan en el programa desean saber si recibirán el pago entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago del lunes 16 al viernes 20 de marzo de este 2026?

Durante el mes de marzo se han realizado los pagos de la Pensión Bienestar, por lo que la Secretaría del Bienestar precisó qué beneficiarios obtendrán el depósito de este programa social del lunes 16 al viernes 20 de marzo.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Los pagos de la Pensión Bienestar del lunes 23 al jueves 26 de marzo serán para aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno sea con las letras R hasta la Z.

Por lo tanto, se trata de la última semana de depósitos de este mes de marzo para adultos mayores de 65 años y más que integren este programa social del Gobierno de México.

El día viernes 27 de marzo ya no se tiene programada ninguna dispersión para algún beneficiario, por lo que para este día, todos los beneficiarios ya habrán recibido su dispersión de 6 mil 400 pesos.