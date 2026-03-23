México

Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy lunes 23 de marzo

Continúa la entrega del apoyo económico para adultos mayores con depósitos organizados por orden alfabético durante el bimestre en curso

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El pago de la Pensión
El pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza en marzo con depósitos organizados por la inicial del primer apellido.

La dispersión de recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sigue su curso este mes con depósitos escalonados. El pago corresponde al periodo marzo-abril y se realiza conforme a la inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

Desde el inicio del operativo, el esquema se ha mantenido bajo un calendario oficial que busca evitar saturaciones en sucursales bancarias. Esta logística permite que las personas beneficiarias accedan a su dinero de forma más ágil y ordenada.

Para 2026, el monto del apoyo tuvo un ajuste al alza, pasando de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por persona. El depósito se realiza directamente en la tarjeta del programa, sin necesidad de intermediarios.

Quiénes reciben el pago este lunes 23 de marzo

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Este lunes 23 de marzo corresponde el depósito a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra R, de acuerdo con la programación establecida.

El calendario de pagos para el mes de marzo quedó organizado de la siguiente manera:

A: Lunes 2 de marzo

B: Martes 3 de marzo

C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, F: Viernes 6 de marzo

G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo

L: Jueves 12 de marzo

M: Viernes 13 y martes 17 de marzo

N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo

P, Q: Jueves 19 de marzo

R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo

S: Martes 24 de marzo

T, U, V: Miércoles 24 de marzo

W, X, Y, Z: Jueves 25 de marzo

Este esquema permite que la entrega del recurso se distribuya de manera progresiva, evitando aglomeraciones y facilitando el acceso.

El propósito del apoyo económico

El calendario de pagos del
El calendario de pagos del programa de pensión busca evitar saturaciones en sucursales bancarias y mejorar el acceso ordenado de los beneficiarios.

La pensión está diseñada para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el país. Se trata de un apoyo que busca garantizar un ingreso básico.

Además del recurso económico, el programa forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la protección social de este sector de la población.

Con esta iniciativa, se pretende brindar mayor estabilidad y respaldo a quienes se encuentran en una etapa donde el acceso a ingresos puede ser limitado.

Requisitos para incorporarse al programa

El programa de pensión para
El programa de pensión para adultos mayores forma parte de una estrategia gubernamental para fortalecer la protección social de este sector vulnerable.

Para solicitar la pensión es necesario presentar documentos que acrediten identidad y residencia, como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente.

También se debe proporcionar un número telefónico de contacto. En caso de realizar el trámite mediante una persona auxiliar, esta deberá entregar documentación similar y comprobar el vínculo correspondiente.

Contar con estos requisitos completos es fundamental para garantizar el registro adecuado y el acceso al apoyo sin contratiempos.

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