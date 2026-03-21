“México no debe temer a defender posiciones firmes”, recomienda Trudeau sobre revisión del T-MEC

Durante la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, exhortó a México a mantener firmeza en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y evitar una sobrerreacción ante posibles propuestas impulsadas por Donald Trump.

El ex-presidente de Canadá señaló que la clave estará en la alineación estratégica entre México y Canadá para obtener resultados provechosos en la modernización del acuerdo que vincula a las tres economías de América del Norte, anticipando que las negociaciones enfrentarán intentos de división por parte de Estados Unidos.

“Si se logra un consenso este año, el T-MEC tendrá vigencia hasta 2042; en caso contrario, el plazo alcanzará solo hasta 2036, una decisión que marcaría el rumbo comercial regional para la próxima década”, manifestó Trudeau.

(Foto: Presidencia)

El vínculo con los vecinos del norte

Durante su intervención, Trudeau resaltó que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá representa el 30 % del producto interno bruto global. A juicio de Trudeau, ambos socios de Estados Unidos poseen fortalezas complementarias.

“Canadá siempre ha tenido más recursos naturales que población para aprovechar el comercio, México cuenta con una combinación maravillosa y un potencial increíble para crecer”.

Los tres países han acordado revisar los términos del acuerdo este verano para explorar posibles mejoras. Si las partes llegan a un consenso, el tratado se extenderá hasta 2042. En ausencia de acuerdo, su vigencia terminaría en 2036.

El ex primer ministro reconoció a Donald Trump como un negociador con amplia experiencia, pero advirtió que México no debe temer a defender posiciones firmes ante propuestas que, en muchas ocasiones, solo son ideas preliminares o inaceptables.

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Unidad en el continente americano

La mayor fortaleza de la región proviene de la cooperación tripartita: “ambos países nos beneficiamos inmensamente cuando hay un tercer socio en esta sociedad”, subrayó Trudeau.

El líder canadiense llamó la atención sobre el panorama global, marcado por incertidumbre y ansiedad económica. De acuerdo con Trudeau, “todo lo que está sucediendo en el mundo tiene un impacto significativo en las familias y las personas de manera entendible se sienten muy ansiosas por el futuro y mucho tiene que ver con la ansiedad económica”. Sobre ese trasfondo, afirmó que la promesa política de limitar el comercio resulta perjudicial.

“El comercio libre crea bienestar y riqueza, pero los políticos están prometiendo menos comercio y por tanto menos crecimiento. Realmente Canadá es el único país G7 con comercio libre”, enunció.

Trudeau también consideró que el conseguir preservar la estabilidad y credibilidad del marco institucional en las tres naciones es fundamental; “necesitamos regresar a un lugar en donde los sistemas e instituciones den tranquilidad a la gente“. Lo anterior priorizando el beneficio mutuo entre México y Canadá.