“México no debe temer a defender posiciones firmes”, recomienda Trudeau sobre revisión del T-MEC

Durante la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, exhortó a México a mantener firmeza en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y evitar una sobrerreacción ante posibles propuestas impulsadas por Donald Trump.
El ex-presidente de Canadá señaló que la clave estará en la alineación estratégica entre México y Canadá para obtener resultados provechosos en la modernización del acuerdo que vincula a las tres economías de América del Norte, anticipando que las negociaciones enfrentarán intentos de división por parte de Estados Unidos.
“Si se logra un consenso este año, el T-MEC tendrá vigencia hasta 2042; en caso contrario, el plazo alcanzará solo hasta 2036, una decisión que marcaría el rumbo comercial regional para la próxima década”, manifestó Trudeau.
El vínculo con los vecinos del norte
Durante su intervención, Trudeau resaltó que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá representa el 30 % del producto interno bruto global. A juicio de Trudeau, ambos socios de Estados Unidos poseen fortalezas complementarias.
“Canadá siempre ha tenido más recursos naturales que población para aprovechar el comercio, México cuenta con una combinación maravillosa y un potencial increíble para crecer”.
Los tres países han acordado revisar los términos del acuerdo este verano para explorar posibles mejoras. Si las partes llegan a un consenso, el tratado se extenderá hasta 2042. En ausencia de acuerdo, su vigencia terminaría en 2036.
El ex primer ministro reconoció a Donald Trump como un negociador con amplia experiencia, pero advirtió que México no debe temer a defender posiciones firmes ante propuestas que, en muchas ocasiones, solo son ideas preliminares o inaceptables.
Unidad en el continente americano
La mayor fortaleza de la región proviene de la cooperación tripartita: “ambos países nos beneficiamos inmensamente cuando hay un tercer socio en esta sociedad”, subrayó Trudeau.
El líder canadiense llamó la atención sobre el panorama global, marcado por incertidumbre y ansiedad económica. De acuerdo con Trudeau, “todo lo que está sucediendo en el mundo tiene un impacto significativo en las familias y las personas de manera entendible se sienten muy ansiosas por el futuro y mucho tiene que ver con la ansiedad económica”. Sobre ese trasfondo, afirmó que la promesa política de limitar el comercio resulta perjudicial.
“El comercio libre crea bienestar y riqueza, pero los políticos están prometiendo menos comercio y por tanto menos crecimiento. Realmente Canadá es el único país G7 con comercio libre”, enunció.
Trudeau también consideró que el conseguir preservar la estabilidad y credibilidad del marco institucional en las tres naciones es fundamental; “necesitamos regresar a un lugar en donde los sistemas e instituciones den tranquilidad a la gente“. Lo anterior priorizando el beneficio mutuo entre México y Canadá.