México Deportes

México conquista dos medallas en el Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026

La próxima parada del Tour NORCECA se realizará en Nicaragua, mientras que Tamaulipas será sede a finales de mayo

Guardar
Google icon
(CONADE)
(CONADE)

La delegación mexicana tuvo una destacada participación en la segunda etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, luego de conquistar dos medallas y mantenerse entre los equipos protagonistas del circuito regional.

México consiguió una medalla de oro y una de bronce en la competencia, además de quedarse cerca de sumar un tercer podio en la rama varonil.

PUBLICIDAD

México conquista oro y bronce en República Dominicana

La dupla integrada por Inés Lares y Carlos Ayala se quedó con la medalla de oro tras vencer en la final a los cubanos Gómez y Veranes en tres sets, con parciales de 21-17, 11-21 y 15-7.

Lares y Ayala, quienes fueron medallistas mundiales juveniles en 2025, mejoraron así lo realizado en la primera parada del Tour NORCECA, disputada en Costa Rica, donde habían obtenido la medalla de plata.

PUBLICIDAD

En la rama femenil, Abril Flores y Susana Torres lograron subir al podio luego de imponerse a las dominicanas Almanzar y Payano por marcador de 2-1, con parciales de 21-19, 15-21 y 15-10, resultado que les dio la medalla de bronce.

México estuvo cerca de sumar otra medalla

La representación mexicana también tuvo posibilidades de conquistar un tercer metal durante la competencia. Miguel Sarabia y Jorman Osuna disputaron el partido por el bronce varonil, aunque cayeron ante los estadounidenses Siragusa y Lennon en sets consecutivos por 24-22 y 21-18.

Tras la actividad en Santo Domingo, el Tour NORCECA continuará este fin de semana con una nueva etapa en San Juan del Sur, Nicaragua.

Además, México volverá a ser sede del circuito cuando Ciudad Madero, Tamaulipas, reciba la quinta etapa del torneo del 22 al 24 de mayo.

Temas Relacionados

VoleibolAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gabriela Jáquez, basquetbolista mexicana, debuta en la WNBA con el Chicago Sky

La mexicana viene de ser campeona con la Universidad de California en el basquetbol colegial y busca trasladar dicho éxito al ámbito internacional

Gabriela Jáquez, basquetbolista mexicana, debuta en la WNBA con el Chicago Sky

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Los encuentros se disputarán el miércoles 13 de mayo y el sábado 17, donde se definirá el primer invitado a la gran final

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Mexicano finaliza entre los 16 mejores del Mundial de Squash 2026

Tras su participación mundialista, Cárdenas competirá en el Abierto Británico en Inglaterra

Mexicano finaliza entre los 16 mejores del Mundial de Squash 2026

Toluca vs Tigres: cambian horario de la final de la Concachampions en México

El encuentro de equipos más importantes de la Concacaf tendrá a dos conjuntos de la Liga MX protagonizando la lucha por ir al Mundial de Clubes

Toluca vs Tigres: cambian horario de la final de la Concachampions en México

Cruz Azul vs Chivas: estas son las diferentes fases para la venta de boletos de la semifinal en el Estadio Azteca

Tal y como ocurrió la temporada pasada en los cuartos de final, el proceso comprenderá tres etapas, donde las dos primeras serán premiando la lealtad de la afición celeste durante el semestre

Cruz Azul vs Chivas: estas son las diferentes fases para la venta de boletos de la semifinal en el Estadio Azteca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en sierra de Guerrero desata violencia contra civiles y deja 96 desplazados

Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en sierra de Guerrero desata violencia contra civiles y deja 96 desplazados

De promesa del futbol y fisicoculturista a presunto líder narco: la historia de ‘El Titán’ detenido en Nuevo León

Guerrero vive jornada violenta en medio de ataques de Los Ardillos: reportan hallazgo de 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá

Captura del “Jardinero” golpeó al CJNG pero no debilitó su estructura, revelan especialistas en seguridad

Atacan a balazos a excandidato del PRI a la alcaldía de Chicontepec, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Por qué coronaron a Cazzu previo a su llegada a México: tres claves de lo que podría venir para ella en el país

Por qué coronaron a Cazzu previo a su llegada a México: tres claves de lo que podría venir para ella en el país

Kenia Os publica foto subida de tono con Peso Pluma: la verdad detrás de su romántico escape

Emiliano Aguilar admite deseo de reconciliarse solo con su padre: “Lo quiero, mis hermanos me valen madre”

Funan a Franco Escamilla por decir que los pobres existen para “asustar a la clase media”

Anahí sufre brutal caída mientras hacía ejercicio y es llevada al hospital: cuál es su estado de salud

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cómo llegan celestes y rojiblancos a la Semifinal de ida y cuál fue el último antecedente en eliminatoria directa

Cruz Azul vs Chivas: cómo llegan celestes y rojiblancos a la Semifinal de ida y cuál fue el último antecedente en eliminatoria directa

Gabriela Jáquez, basquetbolista mexicana, debuta en la WNBA con el Chicago Sky

Diseñador mexicano rompe en llanto tras ver a Jin de BTS usando chamarra creada para Místico

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Mexicano finaliza entre los 16 mejores del Mundial de Squash 2026