México conquista dos medallas en el Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026

(CONADE)

La delegación mexicana tuvo una destacada participación en la segunda etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, luego de conquistar dos medallas y mantenerse entre los equipos protagonistas del circuito regional.

México consiguió una medalla de oro y una de bronce en la competencia, además de quedarse cerca de sumar un tercer podio en la rama varonil.

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México conquista oro y bronce en República Dominicana

La dupla integrada por Inés Lares y Carlos Ayala se quedó con la medalla de oro tras vencer en la final a los cubanos Gómez y Veranes en tres sets, con parciales de 21-17, 11-21 y 15-7.

Lares y Ayala, quienes fueron medallistas mundiales juveniles en 2025, mejoraron así lo realizado en la primera parada del Tour NORCECA, disputada en Costa Rica, donde habían obtenido la medalla de plata.

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En la rama femenil, Abril Flores y Susana Torres lograron subir al podio luego de imponerse a las dominicanas Almanzar y Payano por marcador de 2-1, con parciales de 21-19, 15-21 y 15-10, resultado que les dio la medalla de bronce.

México estuvo cerca de sumar otra medalla

La representación mexicana también tuvo posibilidades de conquistar un tercer metal durante la competencia. Miguel Sarabia y Jorman Osuna disputaron el partido por el bronce varonil, aunque cayeron ante los estadounidenses Siragusa y Lennon en sets consecutivos por 24-22 y 21-18.

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Tras la actividad en Santo Domingo, el Tour NORCECA continuará este fin de semana con una nueva etapa en San Juan del Sur, Nicaragua.

Además, México volverá a ser sede del circuito cuando Ciudad Madero, Tamaulipas, reciba la quinta etapa del torneo del 22 al 24 de mayo.

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