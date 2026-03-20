Sheinbaum aclara que empresas de EEUU en México no tendrán mayores beneficios con T-MEC

Claudia Sheinbaum habla sobre las negociaciones del T-MEC. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la postura del país ante el inicio de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), subrayando que el Gobierno mexicano no acude como una nación vulnerable, sino como un pilar de la seguridad industrial de América del Norte.

Durante la conferencia matutina de este 20 de marzo, la mandataria explicó que la presencia mexicana resulta estratégica para el desarrollo económico de la región y que la integración productiva beneficia por igual a las tres naciones.

Mercado laboral entre México y Estados Unidos

La jefa de Estado remarcó que la generación de empleo vinculado a la inversión extranjera en México tiene un efecto directo en el mercado laboral estadounidense.

“Un empleo que se genera en México de una empresa que invierte para exportar a Estados Unidos genera al menos la misma cantidad de empleos en México que en Estados Unidos”, afirmó la mandataria.

Rechazó la idea de que el T-MEC provoque pérdida de puestos de trabajo en el país vecino y sostuvo que el acuerdo comercial fomenta plazas laborales cada vez mejor remunerados y más calificados en el territorio mexicano.

Comienzan las conversaciones del T-MEC. (Foto: Shutterstock)

Conversaciones del T-MEC

Las conversaciones entre los equipos negociadores de los tres países comenzaron recientemente. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó a la presidenta sobre el volumen de información y documentos preparados para las discusiones, reflejo del trabajo coordinado entre distintas áreas del gobierno federal. La administración federal insistió en que la continuidad y el avance del T-MEC es una prioridad compartida por Canadá, Estados Unidos y México.

Al ser consultada sobre los sectores en los que México tiene mayor fortaleza negociadora, Sheinbaum enfatizó la relevancia de las reglas de origen en la industria automotriz, uno de los rubros estratégicos para la economía nacional.

Explicó que el objetivo es asegurar que la mayor proporción posible de los componentes de un automóvil, desde llantas y rines hasta motores, se produzca dentro de la región.

“Si aquí se fabrica un coche, que la mayor parte de ese coche haya sido producido en México, en Estados Unidos o en Canadá. Que las llantas sean producidas en México, que los rines sean producidos en México, que el motor sea producido en México o en Estados Unidos o en Canadá”, detalló.

La presidenta añadió que esta estrategia permite fortalecer cadenas productivas y de valor, lo que se traduce en la generación de empleos y en la consolidación de la región como un espacio competitivo a nivel global. Además, se mencionó la importancia de mantener la seguridad en el suministro de insumos para la industria, en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad y la competencia en cadenas de suministro.