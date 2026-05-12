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Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran hoy martes 12 de mayo

El programa federal mantiene la entrega escalonada de recursos económicos para personas adultas mayores durante el bimestre mayo-junio

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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores realiza los depósitos del bimestre mayo-junio 2026 siguiendo un calendario por apellido.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores realiza los depósitos del bimestre mayo-junio 2026 siguiendo un calendario por apellido.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa con la dispersión de pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026. El depósito se realiza mediante un calendario organizado por la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Durante este periodo también se aplica el ajuste reciente al apoyo económico. El monto pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos, incremento que ya aparece reflejado en los depósitos entregados a través de la tarjeta del Bienestar.

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El esquema de distribución busca evitar aglomeraciones y facilitar que los beneficiarios puedan identificar con claridad la fecha en la que recibirán el recurso económico de manera directa y sin intermediarios.

Calendario oficial de pagos para mayo de 2026

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Este martes 12 de mayo corresponde el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G. La entrega forma parte del calendario escalonado establecido para distribuir los pagos a lo largo del mes.

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La organización alfabética permite mantener orden en la dispersión nacional y agilizar el proceso para millones de beneficiarios que reciben el apoyo económico de manera periódica.

Calendario completo

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Requisitos para registro y alcance del programa

El incremento del monto ayuda a fortalecer el alcance social de la pensión Bienestar, considerada clave en la protección a la población adulta mayor mexicana.
El incremento del monto ayuda a fortalecer el alcance social de la pensión Bienestar, considerada clave en la protección a la población adulta mayor mexicana.

Para incorporarse al programa es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. En el caso de personas auxiliares, también se solicita documentación que acredite el vínculo con el beneficiario.

La Pensión para el Bienestar tiene como objetivo fortalecer la protección social de las personas adultas mayores mediante un ingreso económico no contributivo que contribuya a cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

El aumento a 6 mil 400 pesos forma parte de las medidas implementadas para ampliar el impacto del programa, considerado una de las principales estrategias de apoyo social dirigidas a la población adulta mayor en México.

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