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Cruz Azul vs Chivas: estas son las diferentes fases para la venta de boletos de la semifinal en el Estadio Azteca

Tal y como ocurrió la temporada pasada en los cuartos de final, el proceso comprenderá tres etapas, donde las dos primeras serán premiando la lealtad de la afición celeste durante el semestre

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Cruz Azul recibirá a Chivas en la jornada 7 del Clausura 2026 (X/Chivas)
Tal y como ocurrió la temporada pasada en los cuartos de final, el proceso comprenderá tres etapas, donde las dos primeras serán premiando la lealtad de la afición celeste durante el semestre. (X/Chivas)

Después de darse a conocer los horarios para las semifinales de la Liga MX y de confirmarse que el Cruz Azul vs Chivas se llevará a cabo en el Estadio Azteca, el club celeste dio a conocer las distintas fases para la compra de boletos.

El club celeste premiará la lealtad de los aficionados que han acompañado al equipo durante toda la temporada con par de preventas exclusivas y posteriormente será la venta general para el resto del público.

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Proceso de venta

La venta general comienza este martes 12 de mayo a las 18:00 horas. (X / Chivas)
La venta general comienza este martes 12 de mayo a las 18:00 horas. (X / Chivas)

A continuación, las distintas fases para la venta de boletos del Cruz Azul vs Chivas:

Preventa Soy Celeste

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A partir del lunes 11 de mayo a las 19:00 horas hasta el martes 12 de mayo a las 13:00 horas. Los aficionados celestes que asistieron al Cruz Azul vs Atlas recibieron un código a su correo electrónico para poder acceder a la compra de entradas con un precio especial, premiando su lealtad al club.

Preventa Pase Azul

Esta preventa será para todos los abonados y comenzará el martes 12 de mayo a partir de las 14:00 horas hasta las 17:00.

Venta general

La venta de entradas para todo el público iniciará el martes 12 de mayo a partir de las 18:00 horas.

En cada una de las fases, solamente se podrá adquirir dos boletos para persona y se realizará a través de la boletera de Fanki con cargos adicionales por servicio.

Cabe mencionar que los boletos no son descargables y deben mostrarse en la entrada a través de la aplicación.

Precios de los boletos

Para aquellos que no tienen venta preferencial, los precios de las entradas serán los siguientes:

  • Alto Norte: $500
  • Alto Lateral: $600
  • Alto Sur: $600
  • 300 Preferente: $750
  • 300 Cabecera: $750
  • 300 Lateral: $850
  • 100 Cabecera: $950
  • 100 Plus Norte: $1250
  • 100 Plus Sur: $1250
  • 200 Platea: $1800
  • Palcos Club: $3250

El encuentro de ida se disputará este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, donde seguramente habrá mucha afición rojiblanca en las gradas.

Cómo llegan ambos equipos

Ambos equipos llegan motivados tras conseguir buenas victorias en cuartos de final., (X / Chivas)
Ambos equipos llegan motivados tras conseguir buenas victorias en cuartos de final., (X / Chivas)

Cruz Azul viene de imponerse en los cuartos de final a los Rojinegros del Atlas por un marcador global de 4-2, donde la Máquina no tuvo mayor oposición.

Por otra parte, Chivas llega tras haber protagonizado una de sus mejores victorias en la época reciente de la institución, luego de venir de atrás para remontar una desventaja de dos goles contra Tigres, gracias a un doblete de Santiago Sandoval.

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