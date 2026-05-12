Gobierno busca negociar retiro de bloqueos y atención a lesionados en sierra de Guerrero por jornada de violencia

Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 12 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch declaró que se están tomando las medidas necesarias para retirar los bloqueos y darle atención a los pobladores de Guerrero que han sido afectadas ante la jornada de violencia en la región.

“Ayer se reportó aquí en gabinete de seguridad el desplazamiento de 96 personas. La secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Icela Rodríguez está allá atendiendo el tema de manera personal. Desde el inicio hay cerca personal de la Guardia Nacional, es muy delicado e importante, sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía", señaló el funcionario durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este 12 de mayo en Palacio Nacional.

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