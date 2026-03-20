Sheinbaum inaugura la 89 Convención Bancaria: impulsa inversión para reducir dependencia de gas natural

Sheinbaum inauguró la 89 Convención Bancaria 2026 en Cancún, Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la 89 Convención Bancaria que se desarrolla desde el día de ayer en Cancún, Quintana Roo, donde el eje central será la innovación bancaria.

La asistencia de la mandataria a este evento fue posterior a su reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Al evento inaugural, Sheinbaum asistió acompañada de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; y el presidente de la ABM, Emilio Romano.

La presidenta puntualiza las claves del crecimiento en México

Inició su discurso refiriéndose al precio del petróleo, asegurando que, pese al aumento internacional, en México no se reflejará un incremento en los combustibles. Explicó que esto es posible gracias al acuerdo voluntario alcanzado con los gasolineros, el cual fija un tope de 23.99 pesos por litro.

Claudia Sheinbaum destacó el incremento del 13% al salario mínimo general en 2026, que lo llevó a establecerse en 315.04 pesos diarios; y como resultado México cuenta con un “mercado sólido”.

Otro de los temas que destacó fue la “estabilidad política”, admitiendo que el país mantiene un debate amplio con diferencias pero con la libertad que garantiza la democracia en México.

“Disminución de los índices de inseguridad”, resaltando que entre 2024 y 2026 los homicidios dolosos se han reducido 44% y los índices delictivos van a la baja, según datos oficiales.

México necesita crecimiento

Ante las personas asistentes, la mandataria comentó que hay un sistema sólido en el país, sin embargo, a México le “hace falta crecer”, tomando en cuenta la generación de bienestar con una perspectiva de “prosperidad compartida y sustentabilidad”.

Sheinbaum destacó el impulso de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual parte de cuatro ejes:

Establecer esquemas de distribución equilibrada de riesgos entre los sectores público y privado.

Crear instancias para la planeación y priorización de proyectos.

Diseño de instrumentos y vehículos financieros eficientes.

Marco normativo integral

Asimismo, dio una explicación amplia del contenido de la legislación planteada:

Crea el Consejo de Planeación Estratégica

Establece acciones para fomentar la inversión en infraestructura.

Crea la Base de Datos Nacional de Infraestructura

Determina los sectores prioritarios

Integra convenios de Colaboración para Asistencia con Estados y Municipios

Convenios de Colaboración para Asistencia

Define la figura de Vehículos de Propósito Específico

Incorpora esquemas de Proyectos Mixtos

Fortalece los mecanismos de supervisión transparencia y seguimiento de los proyectos

México va por impulso al sector energético

La presidenta explicó que el mecanismo impulsado, busca impulsar al sector energético, “nuestro objetivo es que para el 2030 tengamos 30 mil megawatts adicionales de generación de eléctrica”.

Enlistó algunas acciones para buscar el crecimiento:

Incremento de las fuentes renovables de energía

Crecer en gas natural a través de la inversión de la CFE

Adelantó que su gobierno ya prepara un acuerdo de inversión mixta respecto al gas natural, con la finalidad de “reducir del 75% por ciento de dependencia del exterior al 50%... lo que abre una gran posibilidad de desarrollo del país”.

También detalló que habrá una inversión significativa en 6 sectores entre 2026 y 2030:

Energía 54.15%

Trenes 15.63%

Carreteras 13.94%

Puertos 6.48%

Salud 6.23%

Agua 2.83%

Pide aumento de crédito a la banca

Otro tema relevante para que México tenga crecimiento es el de la digitalización, ya que el gobierno federal impulsará que “a través de los esquemas trabajados con la banca” se haga obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital.

El impulso a las cadenas productivas también fue destacado por la mandataria, así como los incentivos para la inversión y los Polos para el Bienestar.

Pidió a la banca “impulsar el crédito”, por lo que subrayó que entre las buenas noticias es que “van a aumentar el crédito del 38% del PIB al 45%”. Recordó que México ya se encuentra en diálogo con Estados Unidos respecto al T-MEC.