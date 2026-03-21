Cuál es la fruta que más aporta calcio para fortalecer los huesos

Una dieta equilibrada debe combinar distintas fuentes de calcio, no solo una. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cuando se habla de calcio, es común pensar en productos lácteos como la leche o el queso. Sin embargo, existen frutas que también aportan este mineral esencial para la salud ósea. Entre ellas, destaca el higo, considerado una de las frutas con mayor contenido de calcio, lo que lo convierte en una excelente opción para complementar la alimentación diaria.

El calcio es un nutriente fundamental para mantener huesos y dientes fuertes, además de participar en funciones clave como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y la coagulación sanguínea. Su consumo adecuado es especialmente importante en etapas de crecimiento, así como en adultos mayores, para prevenir enfermedades como la osteoporosis.

Los higos deshidratados concentran más calcio que los frescos. (Foto: archivo)

En este contexto, el higo, especialmente en su versión deshidratada, sobresale por su aporte nutricional. Mientras que el higo fresco ya contiene calcio, el proceso de deshidratación concentra sus nutrientes, haciendo que una porción pequeña aporte una cantidad significativa de este mineral. Además, los higos también contienen fibra, antioxidantes y otros minerales como el potasio, lo que los convierte en un alimento muy completo.

Incorporar higos a la dieta es sencillo. Pueden consumirse como snack, añadirse a ensaladas, yogures o cereales, e incluso utilizarse en preparaciones dulces o saladas. Su sabor naturalmente dulce los hace atractivos para personas de todas las edades, lo que facilita su inclusión en hábitos alimenticios saludables.

No obstante, es importante señalar que, aunque los higos son una buena fuente de calcio, no deben ser la única fuente de este nutriente. Una dieta equilibrada debe incluir otros alimentos ricos en calcio, como vegetales de hoja verde, semillas, frutos secos y alimentos fortificados. La variedad es clave para asegurar una correcta absorción y aprovechamiento de los nutrientes.

El calcio es un mineral esencial para mantener huesos y dientes fuertes. Foto: (iStock)

Otro aspecto relevante es la absorción del calcio. Factores como la vitamina D juegan un papel fundamental en este proceso, por lo que también es recomendable mantener una adecuada exposición al sol y consumir alimentos que aporten esta vitamina. Asimismo, evitar el consumo excesivo de sodio y bebidas azucaradas puede ayudar a conservar la salud ósea.

En comparación con otras frutas, como la naranja o el plátano, el higo presenta un contenido de calcio significativamente mayor, lo que lo posiciona como una opción destacada dentro del grupo de alimentos de origen vegetal. Esto lo hace especialmente útil para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas y buscan alternativas a los lácteos.

El higo es una fruta que, además de su sabor y versatilidad, ofrece beneficios importantes para la salud de los huesos gracias a su contenido de calcio. Integrarlo en la alimentación diaria puede ser una forma natural y efectiva de fortalecer el organismo y prevenir deficiencias nutricionales, siempre como parte de una dieta balanceada y un estilo de vida saludable.