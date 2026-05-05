México

Sicarios disparan a cuatro mujeres, una muere y tres quedaron heridas en Acapulco

El primer ataque ocurrió cuando cuatro hombres armados dispararon contra una boutique, a 200 metros de la coordinación de la Fiscalía General del Estado, el segundo fue en una base de taxis

Guardar
Operativo militar en México, fuerzas armadas detienen narcotraficantes, seguridad pública, intervención armada, lucha antidrogas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Operación militar en México contra el narcotráfico, culminando en la detención de criminales y el combate al crimen organizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de ataques armados en la zona turística de Acapulco este lunes provocó la muerte de una mujer, dejó a otras tres mujeres heridas y movilizó a fuerzas de seguridad federales y estatales en uno de los principales corredores turísticos del puerto, a menos de 200 metros de la coordinación de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos obligan a reforzar el blindaje y las tareas de vigilancia, justo en áreas de alta afluencia, mientras los hoteleros reportan afectaciones económicas tras una temporada baja marcada por hechos violentos recientes.

PUBLICIDAD

Un ataque armado deja una mujer asesinada y tres heridas en pleno corredor turístico de Acapulco

El primer ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando hombres armados dispararon contra una boutique ubicada sobre la calzada Pie de la Cuesta. Este local se encuentra a unos pasos de la avenida Costera Miguel Alemán y apenas a 200 metros de la coordinación de la Fiscalía General del Estado, en la colonia Costa Azul.

Turistas abarrotan playas mexicanas por Semana Santa en México
MEX070. ACAPULCO (MÉXICO), 17/04/2025.- Personas disfrutan de una playa en Semana Santa este jueves, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

La víctima, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, murió en el lugar. Las autoridades acordonaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda.

PUBLICIDAD

Pocos minutos después, un segundo hecho violento se registró frente a la glorieta del CICI, también en Costa Azul, sobre la calle Cristóbal Colón, en el sitio de taxis de la ruta alimentadora a las colonias Costa Azul y Praderas de Costa Azul. Ahí fueron baleadas al menos tres mujeres. Entre las heridas se encuentran una vendedora semifija de comida y la “checadora” del sitio, quienes resultaron lesionadas en las extremidades inferiores. Una tercera mujer se refugió en el restaurante El Plebe Alegre, donde fue localizada por paramédicos. Todas recibieron atención de servicios de emergencia del Centro de Urgencias Médicas de Acapulco y posteriormente fueron trasladadas a un hospital.

La zona del ataque está frente a módulos de la Policía Turística y la Guardia Nacional. Tras la agresión, las corporaciones policiacas y las Fuerzas Armadas implementaron un operativo que abarcó las principales vialidades de Costa Azul.

Durante este despliegue, un hombre fue aprehendido en la esquina de Piloto Antón de Alaminos y la Costera Miguel Alemán, a escasos metros de una pizzería y una tienda de bebidas. De acuerdo con los primeros reportes, el detenido habría accionado un arma de fuego desde una motocicleta en movimiento. Se le vincula directamente con el ataque contra las mujeres.

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron asesinados el viernes por un grupo de hombres armados en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, sur del país, informó la Fiscalía Estatal. Fotografía de archivo. EFE/Francisco Guasco
Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron asesinados el viernes por un grupo de hombres armados en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, sur del país, informó la Fiscalía Estatal. Fotografía de archivo. EFE/Francisco Guasco

Zona turística bajo presión: violencia al pie de la Costera Miguel Alemán

Tanto la boutique atacada como el sitio de taxis están en el centro de la actividad turística de Acapulco. La avenida Costera Miguel Alemán es uno de los corredores comerciales, recreativos y de transporte más transitados del puerto. El área atacada alberga hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio y módulos de información para visitantes nacionales y extranjeros.

El operativo de respuesta incluyó el acordonamiento de las zonas afectadas, la integración de fuerzas federales en tareas de patrullaje y el refuerzo en accesos a colonias aledañas.

En los últimos meses, la Costa Azul y sus inmediaciones se han visto envueltas en un aumento de hechos violentos, lo que ha llevado a las cámaras empresariales y hoteleras a solicitar medidas extraordinarias al gobierno estatal para garantizar la seguridad en el destino.

Turistas abarrotan playas mexicanas por Semana Santa en México
MEX070. ACAPULCO (MÉXICO), 17/04/2025.- Personas disfrutan de una playa en Semana Santa este jueves, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

Otros hechos violentos en Guerrero y Nayarit

En hechos distintos, la violencia marcó el inicio de semana en otras regiones. En el municipio de Coyuca de Benítez, a la altura del poblado El Papayo sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, autoridades localizaron los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura, ambos envueltos en bolsas negras. Se investiga si estos homicidios están relacionados con la disputa de plazas entre grupos criminales en el corredor costero de Guerrero.

Mientras tanto, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, dos personas fueron halladas maniatadas y con signos de violencia en el panteón del poblado Puerta Azul. Las víctimas presentaban lesiones graves tras haber sido privadas de su libertad. Paramédicos los trasladaron a un hospital local, donde continúan bajo resguardo y su estado de salud se reporta como grave.

Detención y movilización luego de los ataques

El despliegue de la Guardia Nacional y policías municipales permitió la detención de al menos un presunto responsable por los ataques ocurridos en Acapulco. Según los reportes sobre el incidente de Costa Azul, el detenido habría efectuado los disparos desde una moto, lo que facilitó su huida inicial antes de ser ubicado y arrestado en una de las vías principales.

Se investiga si existe relación entre los hechos violentos de la zona turística y los recientes homicidios registrados en municipios aledaños. La proximidad de dos ataques en menos de media hora, en zonas de alta vigilancia policiaca, mantiene bajo presión tanto a comerciantes como a sectores turísticos.

Las tres mujeres heridas por arma de fuego continúan hospitalizadas. Elementos policiacos resguardan los nosocomios debido al temor de represalias o intentos de silenciamiento contra las víctimas.

Autoridades refuerzan blindaje en Acapulco tras jornada violenta

La gravedad de los ataques refuerza la preocupación entre habitantes, turistas y empresarios, quienes exigen mayores garantías de seguridad. La alcaldía y las autoridades estatales mantienen operativos en avenidas y sitios concurridos, sumando puntos de revisión y presencia permanente de la Guardia Nacional en la Costa Azul.

Comerciantes y transportistas afirman que estos incidentes afectan la percepción de seguridad en Acapulco. La temporada baja, tradicionalmente caracterizada por disminución de ocupación hotelera, ahora afronta la doble carga de la caída en actividad y la inseguridad abierta en espacios antes considerados seguros tanto para residentes como para visitantes.

Las investigaciones por los hechos registrados este lunes continúan. Al cierre de la jornada se confirmaba la muerte de una mujer y tres lesionadas en Acapulco, así como la detención de un presunto agresor. A esto se suman los homicidios en Coyuca de Benítez y los hallazgos de personas privadas de su libertad en Nayarit.

  • Mujer muere y tres más resultan heridas durante ataques armados en la zona turística de Acapulco.
  • Guardia Nacional detiene a un presunto agresor que habría disparado contra las víctimas desde una moto.
  • Hallan dos cuerpos con signos de tortura en Coyuca de Benítez y dos personas maniatadas en Nayarit.

Temas Relacionados

mexico-noticiasAcapulcoGuerreroNarco en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco de mayo: ¿Por qué se celebra más en EEUU que en México?

Ciudades como Nueva York, Chicago y Denver conmemoran este día con desfiles, festivales, comida y música de mariachi en las calles y restaurantes

Cinco de mayo: ¿Por qué se celebra más en EEUU que en México?

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

La organización criminal de los Beltrán Leyva fue uno de los grupos criminales más cercanos al Cártel de Sinaloa, sin embargo, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva comenzó una guerra entre ambos

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

Marina del Pilar no pedirá licencia como gobernadora por posibles señalamientos de narcotráfico Estados Unidos

Con información de Infobae se desmienten los rumores que circularon en redes sociales sobre una posible separación del cargo

Marina del Pilar no pedirá licencia como gobernadora por posibles señalamientos de narcotráfico Estados Unidos

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas 2026: el legado del cometa Halley que iluminará México esta madrugada

El cometa Halley es el origen de los meteoros Eta Acuáridas, que ingresan a la atmósfera terrestre a 66 kilómetros por segundo, generando impresionantes trazos luminosos que se verán en México

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas 2026: el legado del cometa Halley que iluminará México esta madrugada

Costalito sorprende a Joel Huiqui y hace la famosa “Muertinha” enfrente de él recordando su paso por Cruz Azul

La imagen de ambas figuras han cobrado fuerza en el ambiente de Cruz Azul

Costalito sorprende a Joel Huiqui y hace la famosa “Muertinha” enfrente de él recordando su paso por Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

Asesinan a cajera de carnicería en Tabasco; suman dos ataques contra estos negocios en menos de dos semanas

Incendio en casino de Culiacán deja dos heridos y un muerto: establecimiento ya había sido atacado en días previos

Localizan cinco cuerpos calcinados en un vehículo tras ataque armado a policías estatales en Pátzcuaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de mayo

ENTRETENIMIENTO

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Madonna le rinde tributo a México en la Met Gala 2026: el peculiar gesto en honor a Leonora Carrington

Kristal Silva reacciona ante rumores de conflicto en Venga la Alegría

¿Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México? Productora lanza petición: “Habrá grandes sorpresas”

Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado

DEPORTES

Definidos los horarios para las semifinales de la Liga Mx Femenil

Definidos los horarios para las semifinales de la Liga Mx Femenil

Costalito sorprende a Joel Huiqui y hace la famosa “Muertinha” enfrente de él recordando su paso por Cruz Azul

Usuario exhibe fallas en la remodelación del Estadio Ciudad de México tras desprendimiento a días del Mundial 2026

La vez que Eduardo Lamazón y Canelo Álvarez protagonizaron una discusión en vivo: “Tú puedes decir muchas cosas”

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League