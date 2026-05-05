Sicarios disparan a cuatro mujeres, una muere y tres quedaron heridas en Acapulco

Operación militar en México contra el narcotráfico, culminando en la detención de criminales y el combate al crimen organizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de ataques armados en la zona turística de Acapulco este lunes provocó la muerte de una mujer, dejó a otras tres mujeres heridas y movilizó a fuerzas de seguridad federales y estatales en uno de los principales corredores turísticos del puerto, a menos de 200 metros de la coordinación de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos obligan a reforzar el blindaje y las tareas de vigilancia, justo en áreas de alta afluencia, mientras los hoteleros reportan afectaciones económicas tras una temporada baja marcada por hechos violentos recientes.

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Un ataque armado deja una mujer asesinada y tres heridas en pleno corredor turístico de Acapulco

El primer ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando hombres armados dispararon contra una boutique ubicada sobre la calzada Pie de la Cuesta. Este local se encuentra a unos pasos de la avenida Costera Miguel Alemán y apenas a 200 metros de la coordinación de la Fiscalía General del Estado, en la colonia Costa Azul.

MEX070. ACAPULCO (MÉXICO), 17/04/2025.- Personas disfrutan de una playa en Semana Santa este jueves, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

La víctima, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, murió en el lugar. Las autoridades acordonaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda.

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Pocos minutos después, un segundo hecho violento se registró frente a la glorieta del CICI, también en Costa Azul, sobre la calle Cristóbal Colón, en el sitio de taxis de la ruta alimentadora a las colonias Costa Azul y Praderas de Costa Azul. Ahí fueron baleadas al menos tres mujeres. Entre las heridas se encuentran una vendedora semifija de comida y la “checadora” del sitio, quienes resultaron lesionadas en las extremidades inferiores. Una tercera mujer se refugió en el restaurante El Plebe Alegre, donde fue localizada por paramédicos. Todas recibieron atención de servicios de emergencia del Centro de Urgencias Médicas de Acapulco y posteriormente fueron trasladadas a un hospital.

La zona del ataque está frente a módulos de la Policía Turística y la Guardia Nacional. Tras la agresión, las corporaciones policiacas y las Fuerzas Armadas implementaron un operativo que abarcó las principales vialidades de Costa Azul.

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Durante este despliegue, un hombre fue aprehendido en la esquina de Piloto Antón de Alaminos y la Costera Miguel Alemán, a escasos metros de una pizzería y una tienda de bebidas. De acuerdo con los primeros reportes, el detenido habría accionado un arma de fuego desde una motocicleta en movimiento. Se le vincula directamente con el ataque contra las mujeres.

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron asesinados el viernes por un grupo de hombres armados en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, sur del país, informó la Fiscalía Estatal. Fotografía de archivo. EFE/Francisco Guasco

Zona turística bajo presión: violencia al pie de la Costera Miguel Alemán

Tanto la boutique atacada como el sitio de taxis están en el centro de la actividad turística de Acapulco. La avenida Costera Miguel Alemán es uno de los corredores comerciales, recreativos y de transporte más transitados del puerto. El área atacada alberga hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio y módulos de información para visitantes nacionales y extranjeros.

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El operativo de respuesta incluyó el acordonamiento de las zonas afectadas, la integración de fuerzas federales en tareas de patrullaje y el refuerzo en accesos a colonias aledañas.

En los últimos meses, la Costa Azul y sus inmediaciones se han visto envueltas en un aumento de hechos violentos, lo que ha llevado a las cámaras empresariales y hoteleras a solicitar medidas extraordinarias al gobierno estatal para garantizar la seguridad en el destino.

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MEX070. ACAPULCO (MÉXICO), 17/04/2025.- Personas disfrutan de una playa en Semana Santa este jueves, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

Otros hechos violentos en Guerrero y Nayarit

En hechos distintos, la violencia marcó el inicio de semana en otras regiones. En el municipio de Coyuca de Benítez, a la altura del poblado El Papayo sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, autoridades localizaron los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura, ambos envueltos en bolsas negras. Se investiga si estos homicidios están relacionados con la disputa de plazas entre grupos criminales en el corredor costero de Guerrero.

Mientras tanto, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, dos personas fueron halladas maniatadas y con signos de violencia en el panteón del poblado Puerta Azul. Las víctimas presentaban lesiones graves tras haber sido privadas de su libertad. Paramédicos los trasladaron a un hospital local, donde continúan bajo resguardo y su estado de salud se reporta como grave.

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Detención y movilización luego de los ataques

El despliegue de la Guardia Nacional y policías municipales permitió la detención de al menos un presunto responsable por los ataques ocurridos en Acapulco. Según los reportes sobre el incidente de Costa Azul, el detenido habría efectuado los disparos desde una moto, lo que facilitó su huida inicial antes de ser ubicado y arrestado en una de las vías principales.

Se investiga si existe relación entre los hechos violentos de la zona turística y los recientes homicidios registrados en municipios aledaños. La proximidad de dos ataques en menos de media hora, en zonas de alta vigilancia policiaca, mantiene bajo presión tanto a comerciantes como a sectores turísticos.

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Las tres mujeres heridas por arma de fuego continúan hospitalizadas. Elementos policiacos resguardan los nosocomios debido al temor de represalias o intentos de silenciamiento contra las víctimas.

Autoridades refuerzan blindaje en Acapulco tras jornada violenta

La gravedad de los ataques refuerza la preocupación entre habitantes, turistas y empresarios, quienes exigen mayores garantías de seguridad. La alcaldía y las autoridades estatales mantienen operativos en avenidas y sitios concurridos, sumando puntos de revisión y presencia permanente de la Guardia Nacional en la Costa Azul.

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Comerciantes y transportistas afirman que estos incidentes afectan la percepción de seguridad en Acapulco. La temporada baja, tradicionalmente caracterizada por disminución de ocupación hotelera, ahora afronta la doble carga de la caída en actividad y la inseguridad abierta en espacios antes considerados seguros tanto para residentes como para visitantes.

Las investigaciones por los hechos registrados este lunes continúan. Al cierre de la jornada se confirmaba la muerte de una mujer y tres lesionadas en Acapulco, así como la detención de un presunto agresor. A esto se suman los homicidios en Coyuca de Benítez y los hallazgos de personas privadas de su libertad en Nayarit.

Mujer muere y tres más resultan heridas durante ataques armados en la zona turística de Acapulco.

Guardia Nacional detiene a un presunto agresor que habría disparado contra las víctimas desde una moto.

Hallan dos cuerpos con signos de tortura en Coyuca de Benítez y dos personas maniatadas en Nayarit.