Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

(Jesús Avilés/Infobae)

La organización de narcotráfico de los Beltrán Leyva fue una de las más poderosas del país durante la primera década del 2000. Sin embargo, una serie de factores la hizo debilitarse.

Liderada por los hermanos Beltrán Leyva, esta organización delictiva trabajó con el Cártel de Sinaloa hasta el año 2008, cuando Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael Zambada García, El Mayo, estaban al frente de ese cártel.

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En 2008 los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa se separaron por diferencias y traiciones, lo que dio inicio a una sangrienta guerra entre ambos grupos.

Inicios de la organización

Los hermanos Beltrán Leyva comenzaron su carrera criminal en Sinaloa, de donde eran originarios. Al igual que otros grandes líderes criminales, ellos eran de Badiraguato, lugar en el que también nació y creció El Chapo Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’, entre otros. Es por ello que ese poblado es conocido como La cuna del narco.

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Los Beltrán Leyva comenzaron en el narcotráfico trabajando con los pequeños cultivadores de amapola. La región de Sinaloa fue y sigue siendo el corazón del cultivo de amapola en México. Los hermanos comenzaron a trabajar para Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, quien los empleó como sicarios y transportistas. Hay evidencias de que incluso los Beltrán Leyva y El Chapo en algún momento, trabajaron juntos como sicarios para el Cártel de Guadalajara.

A través de los vínculos matrimoniales, los lazos entre Guzmán Loera y los Beltrán Leyva se hicieron más estrechos. Esto fue decisivo cuando El Chapo fue encarcelado por primera vez, en 1993, pues los hermanos Beltrán Leyva ayudaron al hermano de Guzmán, Arturo, a mantener el negocio a flote y enviaron grandes cantidades de dinero a su “primo” encarcelado, y además, lo ayudaron a escapar de la cárcel en 2001.

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En el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva jugaron un papel importante. El Chapo les dio la tarea de formar un equipo de seguridad para hacer frente al Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas.

Los Beltrán Leyva entonces contrataron a su propio equipo de seguridad, un colaborador llamado Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

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Para 2005 los Beltrán Leyva ya operaban en 11 estados: Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal (Ciudad de México).

El Chapo también les dio la tarea de infiltrarse en las fuerzas de seguridad y en la política, algo que lograron eficientemente.

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Infografía que ilustra la trayectoria del Cártel de los Beltrán Leyva, abarcando sus inicios, expansión, alianzas, la ruptura con el Cártel de Sinaloa, el violento declive y su eventual fragmentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil público de los Beltrán Leyva aumentó constantemente, al igual que sus apariciones en fiestas extravagantes en lugares como Cuernavaca, donde su dominio era indiscutible.

Traición

Poco después se registró una disputa entre ellos y el Cártel de Sinaloa por una ruta de distribución en Chicago.

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La tensión entre ambas organizaciones creció cuando el 21 de enero de 2008 las autoridades detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva, luego de que las autoridades liberaran a Iván Archivaldo, el hijo de El Chapo, de la cárcel. Según se sabe, Guzmán proporcionó información a las autoridades que condujo al arresto de Alfredo.

Con esto inició una sangrienta guerra entre ambos. La próxima víctima fue Edgar Guzmán, hijo de El Chapo, quien fue asesinado cuando salía de un centro comercial en Sinaloa. La violencia se disparó en ese estado, y los Beltrán Leyva se aliaron con Los Zetas, sus antiguos archirrivales.

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Utilizando sus contactos en el gobierno federal, el Cártel de Sinaloa desgastó a los Beltrán Leyva. Para 2009 decenas de sus miembros fueron arrestados o asesinados y en diciembre de 2009 la Marina mexicana abatió a Arturo Beltrán Leyva en un apartamento lujoso ubicado en Cuernavaca.

En 2008 fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, uno de los líderes de la organización, y Arturo Beltrán acusó al Chapo de traición. (Infobae)

Caída de los Beltrán Leyva

El 2010 fue aún peor para esa organización criminal. Tras la muerte de Arturo, Valdez Villarreal se separó para formar su propia organización y Héctor Beltrán Leyva, El H, reagrupó lo que quedaba de los Beltrán Leyva y cambió su nombre al Cártel del Pacífico Sur, pero las batallas entre las dos facciones dejó vulnerable al cártel. Carlos Beltrán Leyva, hermano de Héctor y Arturo, fue detenido en enero de 2010. Valdez Villarreal fue detenido en abril. El jefe de seguridad de Héctor, Sergio Villarreal, alias El Grande, fue detenido en septiembre. Lo que quedaba de esa organización se alió con Los Zetas para mantenerse a flote.

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Posteriormente, en octubre de 2014, fue detenido Héctor Beltrán Leyva, y en 2016 fue capturado también Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito.

Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien sucedió a El H al frente de la organización, fue abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Marina de México en febrero de 2017. El H murió bajo custodia en noviembre de 2018.

Las principales escisiones de los Beltrán Leyva son facciones que operan en Sonora y Sinaloa al mando de Fausto Isidro Meza, alias El Chapo Isidro, y las organizaciones Guerreros Unidos y Los Rojos al sur del país. Estos dos últimos fueron relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como los altos niveles de violencia en Guerrero y Morelos.