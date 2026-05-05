Marina del Pilar no pedirá licencia como gobernadora de Baja California ante reunión con alcaldes

El equipo de comunicación estatal aseguró que la funcionaria continuará con sus responsabilidades, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre una posible solicitud de licencia para dejar el puesto. (Infobae-Iztallana)

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no pedirá licencia para separarse de su cargo al frente del gobierno de Baja California, desmintiendo así los rumores que se dispararon en redes sociales durante las últimas horas.

Infobae México pudo confirmar con la vocera del estado que durante una reunión con los alcaldes María del Pilar reiteró que no dejará su cargo ante las versiones sobre su posible salida.

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¿Qué desató los rumores?

La especulación surgió luego de trascender una convocatoria urgente para este martes 5 de mayo a las 18:00 horas, en la que participarían alcaldes, diputados locales, senadores y funcionarios del gabinete estatal en Tijuana.

La coyuntura no ayudó: la reunión se anunció apenas una semana después de que el gobierno de Estados Unidos revelara acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo. El llamado “efecto dominó” encendió las alarmas sobre una posible salida similar de Marina del Pilar.

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Sin embargo, López Romandía aclaró que dicha reunión “estaba pactada desde hace tiempo” y que los temas a tratar son de agenda local, sin ninguna relación con una eventual separación del cargo.

Las autoridades del estado confirmaron que la reunión convocada con alcaldes y funcionarios de Tijuana respondía a asuntos internos y no a una supuesta renuncia por parte de la titular del Ejecutivo. (@/MarinadelPilar)

El contexto: una gobernadora bajo presión desde 2025

La crisis política alrededor de Marina del Pilar no es nueva. En mayo de 2025, el gobierno de Donald Trump revocó la visa de turista tanto de la mandataria como de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, en un hecho sin precedentes en la historia de Baja California.

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La gobernadora respondió en su momento con un mensaje que se volvió referencia obligada del caso: “Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya hecho algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta.”

Desde entonces, los señalamientos de la oposición, las versiones sobre investigaciones por lavado de dinero en Estados Unidos y la presión binacional no han cesado. El PAN, el PRI y organismos del Senado han exigido en múltiples ocasiones que la gobernadora ofrezca explicaciones claras sobre su situación ante las autoridades estadounidenses.

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Las solicitudes de aclaración persisten desde 2025, año en que autoridades estadounidenses retiraron el acceso fronterizo a la mandataria, lo que ha generado tensiones y versiones sobre presuntas indagatorias en su contra. (Especial)

La gobernadora se mantiene en el cargo

Por ahora, Marina del Pilar Ávila resiste. Con cerca de dos años de mandato por delante — las elecciones para la gubernatura de Baja California están previstas para junio de 2027 — la mandataria morenista descarta la salida y su equipo insiste en que el gobierno estatal opera con normalidad.

Lo que queda pendiente, sin embargo, es lo mismo desde hace un año: una explicación oficial, por parte de Washington o de la propia gobernadora, sobre los motivos reales detrás de la revocación de su visa y el alcance real de las investigaciones que, según diversas fuentes, siguen abiertas en Estados Unidos.

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