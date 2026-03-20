¿Cuántos minutos de sol necesitas? Así puedes obtener vitamina D de forma segura

Guía básica: cómo tomar el sol para aprovechar la vitamina D sin riesgos. Foto: (iStock)

Tomar el sol de forma adecuada es una de las maneras más efectivas y naturales de obtener vitamina D, un nutriente esencial para múltiples funciones del organismo. Es recomendable aprovechar la exposición solar con moderación para favorecer la producción de esta vitamina sin poner en riesgo la piel.

La vitamina D se produce cuando la piel se expone a la luz solar, específicamente a los rayos ultravioleta tipo B (UVB). A diferencia de otras vitaminas, no se obtiene en grandes cantidades a través de la alimentación, por lo que el sol juega un papel fundamental en su síntesis. Sin embargo, la forma en que se toma el sol es clave para obtener beneficios sin efectos negativos.

¿Cómo tomar el sol correctamente?

La sugerencia es exponerse al sol entre 10 y 20 minutos al día, preferentemente en horarios donde la radiación no es tan intensa, como antes de las 11:00 de la mañana o después de las 16:00 horas.

Así puedes usar el sol a tu favor para mejorar tu salud. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Es importante que la exposición sea directa en áreas como brazos, piernas o rostro, sin bloqueador solar durante esos minutos iniciales, ya que este puede reducir la producción de vitamina D.

No obstante, una vez transcurrido ese tiempo, se recomienda aplicar protector solar para evitar daños en la piel, como quemaduras o envejecimiento prematuro. También es importante considerar factores como el tono de piel, la edad y la ubicación geográfica, ya que estos influyen en la cantidad de vitamina D que el cuerpo puede producir.

¿Para qué sirve la vitamina D?

La vitamina D cumple funciones esenciales en el organismo. Una de las más importantes es facilitar la absorción de calcio y fósforo, minerales clave para mantener huesos y dientes fuertes. Su deficiencia puede provocar debilidad ósea, mayor riesgo de fracturas e incluso enfermedades como la osteoporosis.

Además, esta vitamina desempeña un papel importante en el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a defenderse de infecciones y enfermedades. También se ha relacionado con la regulación del estado de ánimo, ya que niveles adecuados de vitamina D pueden contribuir a reducir el riesgo de depresión y fatiga.

Vitamina D: el beneficio del sol que muchos no están aprovechando correctamente. Foto: (iStock)

Otro de sus beneficios es su participación en la función muscular. Niveles óptimos de vitamina D ayudan a mantener la fuerza y coordinación, lo que es especialmente relevante en personas mayores para prevenir caídas. Asimismo, investigaciones recientes sugieren que podría tener un papel en la prevención de enfermedades crónicas, como problemas cardiovasculares y metabólicos.

Riesgos de una mala exposición solar

Aunque el sol es necesario para producir vitamina D, una exposición excesiva puede ser perjudicial. Pasar demasiado tiempo bajo el sol sin protección aumenta el riesgo de quemaduras, manchas en la piel y, a largo plazo, cáncer de piel. Por ello, el equilibrio es fundamental: obtener la cantidad necesaria de luz solar sin excederse.

En conclusión, tomar el sol de manera controlada es una práctica saludable que permite al cuerpo producir vitamina D de forma natural. Con pocos minutos al día y siguiendo recomendaciones básicas de protección, es posible aprovechar sus beneficios para fortalecer huesos, mejorar el sistema inmune y contribuir al bienestar general.