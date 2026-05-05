Usuario exhibe fallas en la remodelación del Estadio Ciudad de México tras desprendimiento a días del Mundial 2026

La grabación encendió críticas por el estado del inmueble previo al Mundial. (Reuters)

A poco más de un mes de recibir un nuevo torneo mundialista, el Estadio Azteca vuelve al centro de la conversación pública, esta vez por cuestionamientos sobre las condiciones de sus gradas tras la remodelación que se extendió por casi dos años.

El inmueble, que será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue intervenido con el objetivo de modernizar sus instalaciones. Sin embargo, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX entre América y Pumas, surgió una situación que generó inquietud entre los asistentes y en redes sociales.

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Un video viral exhibe fallas en las gradas tras la reciente remodelación del estadio.

El encuentro, que terminó con un empate 3-3, quedó en segundo plano luego de que se viralizara un video grabado por un aficionado presente en el estadio. En las imágenes, el seguidor —quien portaba indumentaria alusiva a Jorge Campos— exhibe un fragmento de concreto que, aparentemente, se desprendió en la zona de asientos, cerca de una escalera en la parte baja del recinto.

Durante la grabación, el aficionado lanza un comentario que rápidamente se difundió en plataformas digitales.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

“Lo mejor de este Estadio Banorte a nivel europeo mundialista… un souvenir del estadio ¿cómo no?”.

Posteriormente, el mismo individuo coloca el pedazo de material en su sitio original ante la mirada de otros espectadores.

La escena detonó diversas reacciones, desde críticas hasta expresiones de preocupación por el estado de las tribunas, considerando la cercanía de un evento de talla internacional. Usuarios en redes sociales cuestionaron si las adecuaciones realizadas cumplen con los estándares necesarios para albergar partidos de alto nivel.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Club America's Isaias Violante celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Desde su reapertura el pasado 28 de marzo, el recinto ha sido utilizado principalmente para encuentros del América dentro del torneo local. El siguiente compromiso programado en este escenario será el duelo de vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Atlas, pactado para el sábado 9 de mayo.

Tras ese encuentro, la FIFA asumirá el control total del estadio con miras a los preparativos finales del torneo. El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, cuando la selección de México enfrente a Sudáfrica.

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