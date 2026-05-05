México Deportes

Usuario exhibe fallas en la remodelación del Estadio Ciudad de México tras desprendimiento a días del Mundial 2026

Las imágenes han encendido la preocupación por la seguridad en el recinto previo al arranque del torneo internacional

Guardar
La grabación encendió críticas por el estado del inmueble previo al Mundial. (Reuters)
La grabación encendió críticas por el estado del inmueble previo al Mundial. (Reuters)

A poco más de un mes de recibir un nuevo torneo mundialista, el Estadio Azteca vuelve al centro de la conversación pública, esta vez por cuestionamientos sobre las condiciones de sus gradas tras la remodelación que se extendió por casi dos años.

El inmueble, que será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue intervenido con el objetivo de modernizar sus instalaciones. Sin embargo, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX entre América y Pumas, surgió una situación que generó inquietud entre los asistentes y en redes sociales.

PUBLICIDAD

Un video viral exhibe fallas en las gradas tras la reciente remodelación del estadio.

El encuentro, que terminó con un empate 3-3, quedó en segundo plano luego de que se viralizara un video grabado por un aficionado presente en el estadio. En las imágenes, el seguidor —quien portaba indumentaria alusiva a Jorge Campos— exhibe un fragmento de concreto que, aparentemente, se desprendió en la zona de asientos, cerca de una escalera en la parte baja del recinto.

Durante la grabación, el aficionado lanza un comentario que rápidamente se difundió en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero
“Lo mejor de este Estadio Banorte a nivel europeo mundialista… un souvenir del estadio ¿cómo no?”.

Posteriormente, el mismo individuo coloca el pedazo de material en su sitio original ante la mirada de otros espectadores.

La escena detonó diversas reacciones, desde críticas hasta expresiones de preocupación por el estado de las tribunas, considerando la cercanía de un evento de talla internacional. Usuarios en redes sociales cuestionaron si las adecuaciones realizadas cumplen con los estándares necesarios para albergar partidos de alto nivel.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Club America's Isaias Violante celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Club America's Isaias Violante celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Desde su reapertura el pasado 28 de marzo, el recinto ha sido utilizado principalmente para encuentros del América dentro del torneo local. El siguiente compromiso programado en este escenario será el duelo de vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Atlas, pactado para el sábado 9 de mayo.

Tras ese encuentro, la FIFA asumirá el control total del estadio con miras a los preparativos finales del torneo. El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, cuando la selección de México enfrente a Sudáfrica.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoClub AméricaPumas UNAMMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La vez que Eduardo Lamazón y Canelo Álvarez protagonizaron una discusión en vivo: “Tú puedes decir muchas cosas”

El peleador tapatío cuestionó el resultado en las tarjetas de “Don Lama” en su pelea contra Miguel Ángel Cotto

La vez que Eduardo Lamazón y Canelo Álvarez protagonizaron una discusión en vivo: “Tú puedes decir muchas cosas”

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

El pase a la final está en juego en un duelo que reúne historia, figuras internacionales y expectativa global desde Múnich hasta México

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

¿Se pierde la vuelta contra Pumas? América confirma lesión de Sebastián Cáceres

A la baja de Christian Borja, se puede sumar la ausencia del defensa uruguayo, quien será monitoreado durante la semana para saber si está disponible

¿Se pierde la vuelta contra Pumas? América confirma lesión de Sebastián Cáceres

WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

La función incluye combates titulares y enfrentamientos que prometen intensidad

WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

Toluca vs LAFC: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta en la semifinal de Concachampions

Los Diablos buscarán revertir la desventaja del partido de ida en cancha californiana confiando en el arropo de toda la fanática escarlata

Toluca vs LAFC: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta en la semifinal de Concachampions
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a cajera de carnicería en Tabasco; suman dos ataques contra estos negocios en menos de dos semanas

Asesinan a cajera de carnicería en Tabasco; suman dos ataques contra estos negocios en menos de dos semanas

Incendio en casino de Culiacán deja dos heridos y un muerto: establecimiento ya había sido atacado en días previos

Localizan cinco cuerpos calcinados en un vehículo tras ataque armado a policías estatales en Pátzcuaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de mayo

Detienen en Canadá a esposa de Alejandro Flores Cacho, líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Madonna le rinde tributo a México en la Met Gala 2026: el peculiar gesto en honor a Leonora Carrington

Kristal Silva reacciona ante rumores de conflicto en Venga la Alegría

¿Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México? Productora lanza petición: “Habrá grandes sorpresas”

Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado

DEPORTES

La vez que Eduardo Lamazón y Canelo Álvarez protagonizaron una discusión en vivo: “Tú puedes decir muchas cosas”

La vez que Eduardo Lamazón y Canelo Álvarez protagonizaron una discusión en vivo: “Tú puedes decir muchas cosas”

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

¿Se pierde la vuelta contra Pumas? América confirma lesión de Sebastián Cáceres

WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

Toluca vs LAFC: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta en la semifinal de Concachampions