México

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas 2026: el legado del cometa Halley que iluminará México esta madrugada

El cometa Halley es el origen de los meteoros Eta Acuáridas, que ingresan a la atmósfera terrestre a 66 kilómetros por segundo, generando impresionantes trazos luminosos que se verán en México

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Vista nocturna de un grupo de personas observando múltiples meteoros cruzar un cielo estrellado sobre montañas, con una luna brillante y un coche.
Un grupo de personas observa la lluvia de estrellas Eta Acuáridas bajo un cielo nocturno estrellado y montañoso en México, disfrutando del espectáculo celestial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia de estrellas Eta Acuáridas cruza los cielos de México entre el 19 de abril y el 28 de mayo, con su pico de actividad en la madrugada del 6 de mayo. El fenómeno, generado por los restos del cometa Halley, permite observar hasta 50 meteoros por hora en condiciones óptimas, según el portal especializado Meteored. Este año, la Luna iluminada al 83% reduce la visibilidad de los meteoros más tenues.

¡Una lluvia de estrellas que se verá sin necesidad de un telescopio desde México!

La lluvia de las Eta Acuáridas alcanza su máxima intensidad entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo. En el hemisferio norte, la tasa visible desciende a cerca de 10 meteoros por hora durante ese pico, por la posición geográfica y factores atmosféricos, según Star Walk, portal de astronomía. El fenómeno es observable desde México sin telescopio ni equipo especializado.

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Las partículas del cometa Halley ingresan a la atmósfera terrestre a 66 kilómetros por segundo. La fricción las quema y genera los trazos luminosos persistentes que se conocen como meteoros. El radiante —punto de origen aparente de las estrellas fugaces— se ubica cerca de la estrella Eta, en la constelación de Acuario.

cometa Halley 1910
La lluvia de estrellas Eta Acuáridas ofrece su mayor espectáculo en México la madrugada del 6 de mayo, cuando se esperan hasta 50 meteoros por hora en condiciones ideales.

Las Eta Acuáridas alcanzan su pico el 6 de mayo con Luna al 83% de iluminación: este día será mucho más visible

Observar la lluvia requiere un sitio con cielo oscuro, despejado y sin obstáculos en el horizonte. El Instituto Geográfico Nacional señala que la contaminación lumínica de ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara impide distinguir los meteoros más débiles. Zonas rurales, elevadas y con baja humedad ofrecen las mejores condiciones.

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Estos son los mejores lugares y horarios para ver la lluvia de estrellas

Excélsior consigna opciones cercanas a la CDMX: Valle de Bravo, el Parque Nacional El Chico en Hidalgo, las zonas altas del Ajusco y el Desierto de los Leones. Especialistas de la UNAM indican que los mejores puntos de observación son los que combinan baja interferencia lumínica con condiciones atmosféricas estables.

El radiante comienza a elevarse hacia las 4:00 de la mañana, momento a partir del cual aumenta el número de meteoros observables. Se recomienda buscar un punto donde algún objeto bloquee el brillo lunar o enfocar la vista en direcciones opuestas al satélite.

Cometa Halley
Imagen de archivo del Cometa Halley por su paso por la Tierra. /Nasa

El norte del país y las zonas tropicales concentran la mejor visibilidad en México

El Instituto Geográfico Nacional precisa que esta lluvia de meteoros tiene mayor visibilidad en regiones cercanas al ecuador, lo que beneficia a buena parte del territorio mexicano. Regiones del norte del país y zonas tropicales presentan una ventana de observación favorable, aunque el hemisferio sur registra la actividad más alta.

La UNAM cuenta con recursos en línea para consultar la previsión atmosférica y la visibilidad del cielo en distintas regiones. Aplicaciones como Stellarium y mapas de contaminación lumínica como Dark Sky Map permiten identificar las mejores condiciones antes de salir.

Foto: Secretaría de Turismo
Foto: Secretaría de Turismo

Quienes planeen la observación deben trasladarse al sitio elegido en las horas previas al amanecer y llevar abrigo, pues las temperaturas descienden de madrugada. Los ojos tardan al menos 20 minutos en adaptarse a la oscuridad total; cualquier fuente de luz artificial interrumpe ese proceso.

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