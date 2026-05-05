Costalito sorprende a Joel Huiqui y hace la famosa “Muertinha” enfrente de él recordando su paso por Cruz Azul

Costalito y la famosa “Muertinha” de Joel Huiqui se han convertido en dos cosas referentes de Cruz Azul. (especial)

La imagen de Costalito y la recordada “Muertinha” de Joel Huiqui ha cobrado fuerza en el ambiente de Cruz Azul. En los últimos días, un video causó sensación entre los seguidores del club: la mascota creada en 2024 imitó la jugada que marcó la carrera del exdefensor, acompañado por el propio Huiqui y un grupo de aficionados.

El registro audiovisual muestra cómo Costalito, con su característico estilo para bailar y convivir con la afición, se recuesta en el piso y emula el gesto de desvanecimiento que catapultó a Huiqui a la fama. Esta escena, vista por miles de usuarios en redes sociales, fusiona dos símbolos recientes de la vida celeste: la irreverencia de la mascota y la picardía de una jugada que quedó para la historia.

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La imagen de ambas figuras han cobrado fuerza en el ambiente de Cruz Azul

El origen de la “Muertinha” de Joel Huiqui

Cabe recordar que la llamada “Muertinha” se remonta al 5 de diciembre de 2009, en la semifinal de vuelta del torneo Apertura de ese año. Durante un ataque inminente de Morelia, Huiqui tocó el balón con la mano dentro del área. Al prever una posible expulsión, el defensor decidió permanecer tendido, fingiendo inconsciencia.

La jugada no solo evitó la tarjeta roja, sino que también anuló la posibilidad de penal para Morelia, ya que el árbitro terminó sancionando una falta previa. Desde entonces, el episodio se convirtió en una referencia obligada cada vez que se habla de maniobras polémicas en el fútbol mexicano.

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Joel Huiqui, director técnico interino de Cruz Azul, da indicaciones durante el partido que su club ganó ante Necaxa en la última jornada del torneo Clausura. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 26 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Costalito y su impacto en la afición de Cruz Azul

Desde su aparición en 2024, Costalito se ha posicionado como una de las figuras más queridas por el público. Su manera particular de interactuar en el estadio y su capacidad para animar al público lo han convertido en un referente actual del club.

El video viral donde la mascota revive la “Muertinha” ha generado comentarios entre quienes consideran que tanto Costalito como Huiqui representan dos etapas distintas de la identidad cruzazulina: una basada en el espectáculo y la otra en la viveza dentro del campo de juego.

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Huiqui y su oportunidad como técnico en la Máquina

La llegada de Joel Huiqui al banquillo de Cruz Azul marcó un nuevo capítulo en la historia reciente del club. Tras la salida de Nicolás Larcamón como director técnico, la directiva apostó por el exdefensor, quien asumió la dirección del primer equipo en un momento decisivo de la temporada.

En apenas dos partidos al mando, Huiqui ha logrado un saldo inmejorable: dos victorias en igual número de encuentros. Su debut fue ante los Rayos del Necaxa, donde Cruz Azul se impuso y dejó buenas sensaciones bajo su conducción. El segundo compromiso resultó clave, pues el equipo celeste venció a Atlas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

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