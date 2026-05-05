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Cinco de mayo: ¿Por qué se celebra más en EEUU que en México?

Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago conmemoran este día con desfiles, festivales, comida y música de mariachi en las calles y restaurantes

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Ciudades como Chicago y Denver conmemoran hoy el 5 de mayo con festivales gastronómicos y música de mariachi. Foto: Ilustración generada con IA
Ciudades como Chicago y Denver conmemoran hoy el 5 de mayo con festivales gastronómicos y música de mariachi. Foto: Ilustración generada con IA

El cinco de mayo es una de las fechas más reconocidas internacionalmente asociadas con México, pero su celebración es mucho más visible en Estados Unidos que en este territorio.

Aunque conmemora un hecho histórico nacional, su significado ha evolucionado de forma distinta en ambos países.

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¿Qué se conmemora el Cinco de mayo?

El Cinco de mayo recuerda la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas, consideradas una de las potencias militares más fuertes de la época.

Se trata de una victoria simbólica que fortaleció el ánimo nacional en medio de la intervención francesa, aunque no puso fin al conflicto.

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En México, el Cinco de mayo es una fecha conmemorativa histórica, no una festividad nacional de gran escala.

  • Su celebración se concentra principalmente en el estado de Puebla, donde se realizan desfiles y recreaciones históricas.
  • A nivel nacional, suele tener menor relevancia frente a otras fechas como el Día de la Independencia (16 de septiembre).
  • No está asociado a celebraciones masivas, sino a actos cívicos y educativos.

En resumen, en México predomina su valor histórico más que festivo.

¿Por qué se celebra más en Estados Unidos?

En contraste, el Cinco de mayo se ha transformado en una celebración cultural de gran escala en Estados Unidos por varias razones históricas y sociales:

1. Origen en comunidades mexicanas en EE.UU.

Desde el siglo XIX, migrantes mexicanos en lugares como California y Texas comenzaron a conmemorar la victoria como símbolo de resistencia.

2. Relación con la Guerra Civil estadounidense

La victoria mexicana fue vista como un impulso moral para las fuerzas que luchaban contra la esclavitud en Estados Unidos, lo que fortaleció su significado político.

3. Movimiento chicano y orgullo cultural

Durante las décadas de 1960 y 1970, el Movimiento Chicano adoptó la fecha como un símbolo de identidad, resistencia y orgullo latino.

4. Impulso comercial y mediático

A partir de los años 80, empresas —especialmente del sector de bebidas— promovieron la celebración, convirtiéndola en un evento masivo con gran impacto económico.

5. Celebración de la identidad mexicano-estadounidense

Hoy, el Cinco de mayo en EE.UU. es una festividad cultural que incluye:

  • Desfiles
  • Música y danza tradicional
  • Gastronomía mexicana
  • Eventos comunitarios

Además, funciona como un espacio para reafirmar la identidad de la comunidad latina.

Misma fecha, significados distintos

La diferencia clave radica en el significado que cada país le ha dado:

  • En México: es una conmemoración histórica centrada en la Batalla de Puebla.
  • En Estados Unidos: es una celebración cultural y de identidad latina que ha crecido con el tiempo.

Incluso, expertos coinciden en que no es que la fecha sea “más importante” en un país que en otro, sino que evolucionó de forma distinta según su contexto social e histórico.

Otro dato clave

A pesar de su popularidad en Estados Unidos, el Cinco de mayo suele confundirse con el Día de la Independencia de México, que en realidad se celebra el 16 de septiembre.

El cinco de mayo es un claro ejemplo de cómo una misma fecha puede adquirir significados distintos. Mientras en México honra un episodio histórico, en Estados Unidos se convirtió en una de las mayores expresiones de la cultura y el orgullo mexicano fuera del país.

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