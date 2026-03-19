Siete colaciones que no elevan la glucosa ideales para personas con diabetes

Explorar alternativas con fibra y proteína permite controlar el apetito y cuidar el bienestar sin renunciar al sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de colaciones adecuadas resulta fundamental para quienes viven con diabetes y buscan mantener un control efectivo de la glucosa en sangre.

Optar por bocadillos que aporten nutrientes, fibra y energía sin provocar picos glucémicos contribuye a una alimentación equilibrada y favorece el bienestar diario.

Incorporar opciones saludables entre comidas permite satisfacer el apetito, apoyar el manejo del peso y cuidar la salud metabólica.

Elegir colaciones adecuadas es esencial para personas con diabetes que buscan mantener un control efectivo de la glucosa en sangre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

7 colaciones que no elevan la glucosa ideales para personas con diabetes

De acuerdo con información de Mayo Clinic, algunas opciones de colaciones recomendadas para personas con diabetes, que ayudan a mantener estables los niveles de glucosa, incluyen:

Yogur natural sin azúcar con frutos rojos: Aporta proteínas, probióticos y fibra, ayudando a controlar el apetito y la glucosa. Palitos de apio o zanahoria con hummus: Brindan fibra y grasas saludables, con bajo índice glucémico. Puñado pequeño de frutos secos (almendras, nueces o pistachos): Son ricos en grasas insaturadas y proteínas, y no generan picos de glucosa. Rodajas de pepino con queso fresco bajo en grasa: Combinan proteínas, fibra y pocas calorías. Manzana en rebanadas con mantequilla de maní natural (sin azúcar añadido): La fibra de la manzana y las grasas saludables de la mantequilla de maní ayudan a evitar subidas bruscas de glucosa. Galletas integrales sin azúcar añadido con aguacate: Esta combinación ofrece fibra, grasas saludables y saciedad. Huevos duros: Son fuente de proteína de alta calidad y prácticamente no contienen carbohidratos.

Estas opciones pueden formar parte de un plan alimenticio equilibrado para personas con diabetes, siempre bajo orientación profesional.

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Snacks poco saludables que no deberían consumir las personas con diabetes

Por su parte, algunos snacks y colaciones considerados poco saludables pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa y dificultar el control de la diabetes. Entre los productos que se recomienda evitar se encuentran:

Galletas, pasteles y bollería industrial: Altos en azúcares simples, harinas refinadas y grasas saturadas.

Papas fritas y snacks de paquete: Ricos en carbohidratos rápidos, grasas trans y sodio.

Barras de cereal comerciales: Muchas contienen grandes cantidades de azúcar añadido y jarabe de maíz de alta fructosa.

Refrescos y bebidas azucaradas: Aportan calorías vacías y provocan aumentos bruscos de la glucosa.

Dulces, caramelos y chocolates convencionales: Su alto contenido de azúcar los hace inadecuados para personas con diabetes.

Helados y postres lácteos azucarados: Elevan rápidamente el nivel de glucosa y suelen contener grasas poco saludables.

Pan blanco y crackers refinados: Poseen bajo contenido de fibra y un índice glucémico alto.

Evitar estos alimentos y preferir opciones ricas en fibra, proteínas y grasas saludables ayuda a mantener estable la glucosa y favorece una mejor calidad de vida.

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