México

Siete colaciones que no elevan la glucosa ideales para personas con diabetes

Elegir bocadillos apropiados puede marcar una diferencia real en los niveles de energía y el equilibrio diario

Guardar
Explorar alternativas con fibra y
Explorar alternativas con fibra y proteína permite controlar el apetito y cuidar el bienestar sin renunciar al sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de colaciones adecuadas resulta fundamental para quienes viven con diabetes y buscan mantener un control efectivo de la glucosa en sangre.

Optar por bocadillos que aporten nutrientes, fibra y energía sin provocar picos glucémicos contribuye a una alimentación equilibrada y favorece el bienestar diario.

Incorporar opciones saludables entre comidas permite satisfacer el apetito, apoyar el manejo del peso y cuidar la salud metabólica.

Elegir colaciones adecuadas es esencial
Elegir colaciones adecuadas es esencial para personas con diabetes que buscan mantener un control efectivo de la glucosa en sangre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

7 colaciones que no elevan la glucosa ideales para personas con diabetes

De acuerdo con información de Mayo Clinic, algunas opciones de colaciones recomendadas para personas con diabetes, que ayudan a mantener estables los niveles de glucosa, incluyen:

  1. Yogur natural sin azúcar con frutos rojos: Aporta proteínas, probióticos y fibra, ayudando a controlar el apetito y la glucosa.
  2. Palitos de apio o zanahoria con hummus: Brindan fibra y grasas saludables, con bajo índice glucémico.
  3. Puñado pequeño de frutos secos (almendras, nueces o pistachos): Son ricos en grasas insaturadas y proteínas, y no generan picos de glucosa.
  4. Rodajas de pepino con queso fresco bajo en grasa: Combinan proteínas, fibra y pocas calorías.
  5. Manzana en rebanadas con mantequilla de maní natural (sin azúcar añadido): La fibra de la manzana y las grasas saludables de la mantequilla de maní ayudan a evitar subidas bruscas de glucosa.
  6. Galletas integrales sin azúcar añadido con aguacate: Esta combinación ofrece fibra, grasas saludables y saciedad.
  7. Huevos duros: Son fuente de proteína de alta calidad y prácticamente no contienen carbohidratos.

Estas opciones pueden formar parte de un plan alimenticio equilibrado para personas con diabetes, siempre bajo orientación profesional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Snacks poco saludables que no deberían consumir las personas con diabetes

Por su parte, algunos snacks y colaciones considerados poco saludables pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa y dificultar el control de la diabetes. Entre los productos que se recomienda evitar se encuentran:

  • Galletas, pasteles y bollería industrial: Altos en azúcares simples, harinas refinadas y grasas saturadas.
  • Papas fritas y snacks de paquete: Ricos en carbohidratos rápidos, grasas trans y sodio.
  • Barras de cereal comerciales: Muchas contienen grandes cantidades de azúcar añadido y jarabe de maíz de alta fructosa.
  • Refrescos y bebidas azucaradas: Aportan calorías vacías y provocan aumentos bruscos de la glucosa.
  • Dulces, caramelos y chocolates convencionales: Su alto contenido de azúcar los hace inadecuados para personas con diabetes.
  • Helados y postres lácteos azucarados: Elevan rápidamente el nivel de glucosa y suelen contener grasas poco saludables.
  • Pan blanco y crackers refinados: Poseen bajo contenido de fibra y un índice glucémico alto.

Evitar estos alimentos y preferir opciones ricas en fibra, proteínas y grasas saludables ayuda a mantener estable la glucosa y favorece una mejor calidad de vida.

<br>

Temas Relacionados

nutriciónglucosadiabetesmexico-noticias

Más Noticias

Profepa llama a mantener medidas de conservación tras liberación de ballena jorobada atorada en red

El mamífero marino rescatado se encontraba con dificultades para nadar, lo que representaba un riesgo mayor

Profepa llama a mantener medidas

Revelan video del momento exacto del incendio en refinería de Dos Bocas, Tabasco

El clip deja ver que el incendio se originó tras el paso de un vehículo sobre un encharcamiento con residuos aceitosos

Revelan video del momento exacto

FGR investiga causas del incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco

La Fiscalía desplegó peritos y policías federales ministeriales en la zona del siniestro que dejó cinco muertos

FGR investiga causas del incendio

¿Quieres llevar tu propia comida a los conciertos? CDMX impulsa ley para evitar precios abusivos

La iniciativa presentada ante el Congreso capitalino plantea modificar el actual esquema de “consumo obligado” en eventos masivos

¿Quieres llevar tu propia comida

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 18 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Motociclistas abren fuego contra agentes

Motociclistas abren fuego contra agentes de la SSPC en Mazatlán

Desde brindar seguridad hasta coordinar el trasiego de cocaína: así es como Los Lobos consolidan su alianza con el CJNG

Harfuch se reúne con el director del FBI en Washington: destacó captura de objetivos buscados por EEUU

Capturan a “El Chuky” por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el 2014

Estadounidense ligado al Cártel de Sinaloa se declara culpable de trasiego de fentanilo y cocaína en EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Quieres llevar tu propia comida

¿Quieres llevar tu propia comida a los conciertos? CDMX impulsa ley para evitar precios abusivos

“Quiere quedarse con todo”: hermano de Ana Bárbara se pronuncia ante las acusaciones contra Ángel Muñoz

Vadhir Derbez lanza convocatoria para encontrar a una mujer pelirroja: “Guapa y con look único”

Yuri confiesa que pensó en quitarse la vida cuando murió su mamá: “Viví cosas muy feas”

Los Fabulosos Cadillacs lanzan disco en vivo desde el Zócalo, la noche que batieron récord en CDMX

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. lanza

Julio César Chávez Jr. lanza indirecta a Óscar de la Hoya para pactar una pelea

América Femenil suma una lesión más y confirma la baja de Montserrat Saldívar por el resto de la temporada

América, con dificultades en los últimos minutos, consigue el pase a los cuartos de final con una victoria global de 2-1

México FIFA & One Piece con la participación de Jorge Campos: cuándo y dónde verla

¿Qué pasará con Luis García y Martinoli? Su contrato en TV Azteca está por terminar