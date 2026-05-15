De derrames de hidrocarburos al huachicol: los casos que marcaron la salida de Víctor Rodríguez de Pemex

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Petróleos Mexicanos. (Infobae)

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Petróleos Mexicanos el 14 de mayo con una empresa en crisis: pérdidas de 46,000 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, una deuda superior a los 80,000 millones de dólares, la perspectiva crediticia rebajada a negativa por Standard & Poor’s y una cadena de accidentes, derrames y escándalos de corrupción que marcaron sus 18 meses al frente de la petrolera más grande de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el relevo mediante un video en redes sociales, donde apareció junto al saliente director y a Juan Carlos Carpio Fragoso, hasta entonces director de Finanzas de Pemex.

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La mandataria explicó que la salida de Rodríguez Padilla obedece a un acuerdo previo: el académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM había puesto como condición permanecer solo un año y medio al frente de la empresa antes de regresar a la docencia de tiempo completo.

Comunicado de Claudia Sheinbaum.

“Se cumplió y vino Víctor a decirme: ‘Me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería’”, relató Sheinbaum. La presidenta admitió que intentó retenerlo: “Le dije: no, espérate tantito, quiero que nos sigas ayudando”. Al final, respetó el acuerdo y anunció que Rodríguez Padilla continuará en el gobierno como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

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En su carta de despedida, el exdirector defendió los resultados de su gestión. Señaló que bajo su administración Pemex se transformó en empresa pública del Estado, desaparecieron las subsidiarias, se instauró un régimen fiscal aligerado y se avanzó en proyectos de refinación, exploración y fertilizantes. “Me retiro con la satisfacción de haber servido con honestidad, compromiso y absoluta lealtad a México”, afirmó.

La salida, no obstante, ocurre en un momento de presión acumulada. En los últimos 18 meses, Pemex registró pérdidas millonarias, sufrió múltiples accidentes industriales, enfrentó escándalos por corrupción y robo de combustible, y vio deteriorarse su calificación crediticia.

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Estos son los episodios que marcaron el final de la gestión de Rodríguez Padilla.

Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

La comunidad pesquera reclama una reunión aplazada para resolver las demandas sobre herramientas, ayudas económicas y abasto de combustible, en medio de la preocupación por los impactos ambientales que aún afectan su actividad productiva. (Infobae-Itzallana)

Entre marzo y abril de 2026, habitantes y pescadores de Tabasco y Veracruz reportaron contaminación por hidrocarburos en playas, manglares y zonas de pesca cercanas a instalaciones de Pemex. Imágenes de extensas manchas de combustible cerca de la terminal marítima de la refinería de Dos Bocas circularon en redes sociales y generaron presión sobre el gobierno federal.

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En un principio, el gobierno sostuvo que el origen principal habría sido un barco privado. La versión generó críticas inmediatas: especialistas y organizaciones ambientales señalaron indicios de fugas en ductos e infraestructura de la propia petrolera. Después se reconoció que existían problemas en instalaciones de Pemex y se anunciaron investigaciones de la FGR.

Ambientalistas acusaron intentos de minimizar el daño ecológico y cuestionaron que la producción petrolera tuviera prioridad sobre la seguridad ambiental.

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Explosión en Dos Bocas dejó cinco trabajadores muertos

Refinería Dos Bocas, Tabasco. Foto tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Luis Manuel López

En marzo de 2026, un incendio y explosión en la Refinería Olmeca Dos Bocas dejó cinco trabajadores muertos y varios heridos. El incidente ocurrió en un área exterior del complejo y rápidamente generó dudas sobre los protocolos operativos y el estado del mantenimiento industrial dentro del proyecto más costoso del sexenio anterior.

Testimonios y reportes preliminares señalaron posibles fallas de supervisión técnica. La presidenta Sheinbaum confirmó investigaciones de la FGR y la realización de peritajes. Sindicatos y trabajadores denunciaron preocupación por las condiciones laborales y la acumulación de rezagos en mantenimiento.

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Ola de incendios en refinerías encendió alarmas sobre mantenimiento

A lo largo de 2025 y 2026, Pemex acumuló una serie de incendios, fugas y accidentes en distintas instalaciones. La refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, la de Tula y la de Deer Park registraron siniestros que dejaron trabajadores muertos y heridos. Esta semana, un nuevo incendio en la refinería de Oaxaca cobró la vida de otro trabajador.

Túnel de huachicol en Santa Catarina expuso infiltración criminal dentro de Pemex

Así es el interior del túnel de huachicol. Crédito: FGR

Esta semana autoridades localizaron un túnel clandestino conectado directamente a instalaciones de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. Se aseguraron cientos de miles de litros de hidrocarburo, vehículos y equipo especializado para extracción y traslado ilegal de combustible.

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El hallazgo causó impacto porque evidenció que grupos criminales no solo perforan ductos, sino que lograron operar dentro de infraestructura estratégica de la empresa sin ser detectados durante un tiempo prolongado. El caso revivió el debate sobre el combate al huachicol.

Crisis financiera: deuda y calificación a la baja

Vista de la Torre Corporativa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada en Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Pemex enfrenta una deuda financiera estimada en 80,000 millones de dólares, considerada una de las más grandes entre petroleras del mundo. La empresa cerró 2025 con pérdidas de alrededor de 2,500 millones de dólares y reportó pérdidas adicionales cercanas a 46,000 millones de pesos en el primer trimestre de 2026.

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La crisis financiera se agrava por adeudos con proveedores, caída en la producción de crudo y los efectos del huachicol fiscal. La producción se mantiene por debajo de la meta oficial de 1.8 millones de barriles diarios, mientras la refinación no alcanza los niveles prometidos. En dos décadas, la producción de la empresa cayó más de 50%.

Pese al escenario adverso, la gestión saliente logró una emisión de certificados bursátiles por 31,500 millones de pesos en febrero de 2026, la colocación más grande realizada por un emisor privado en el mercado local, con una sobresuscripción de 2.5 veces. Los recursos se destinaron al pago de pasivos con vencimientos en 2026, lo que redujo en 1,126 millones de dólares las necesidades de amortización en el primer trimestre del año.

Juan Carlos Carpio llega a Pemex sin experiencia

Juan Carlos Carpio Fragoso fue designado como nuevo director de Petróleos Mexicanos.

Juan Carlos Carpio Fragoso, quien será el nuevo director de Pemex, es economista por la UNAM y maestro en Gerencia Pública por el CIDE. Su trayectoria está anclada en las finanzas públicas, no en la operación petrolera.

Desde febrero de 2007 trabajó en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, donde dirigió la operación de fondos e inversiones financieras.

Cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno, Carpio ocupó la Dirección General de Administración Financiera, con funciones centradas en el refinanciamiento de la deuda y la concentración de fondos de la capital.

En octubre de 2024 se incorporó a Pemex como director de Finanzas. Desde ese cargo lideró la emisión de certificados bursátiles de febrero de 2026 y la mejora de condiciones crediticias de la empresa. Logró reducir en 85 puntos base el margen de créditos revolventes en pesos y en 125 puntos base en dólares, además de extender vencimientos hasta 2029.

“Es un honor formar parte de este gran equipo”, dijo Carpio al agradecer su designación. Aseguró que sus primeras actividades serán en campo junto a los trabajadores de la empresa y garantizó que las acciones de su gestión estarán “enfocadas 100% a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía energética del país”.