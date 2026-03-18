México

Con un rifle AK-47 y huyendo por brechas: así fue detenido un sujeto sobre la carretera Mazatlán-Tepic

El aseguramiento fue realizado por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, perteneciente a la Policía Estatal de la entidad

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El hombre fue detenido entre
El hombre fue detenido entre la maleza. Crédito: SSP Sinaloa

El despliegue del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) en el sur de la entidad derivó en la captura de un hombre en posesión de un fusil AK-47, cargadores, municiones y equipo táctico sobre la carretera libre Mazatlán-Tepic.

En el lugar, los datos oficiales señalan que los uniformados dieron seguimiento a una camioneta que intentó evadir la presencia policial. Durante la persecución, uno de los pasajeros descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue alcanzado y detenido por los agentes, mientras que el conductor logró escapar entre las brechas de la zona.

La acción fue informada este miércoles 18 de marzo por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

Según la institución, los trabajos fueron realizados en coordinación con otras dependencias federales y estatales, como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, esto en el marco de la estrategia de coordinación interinstitucional, plan enfocado en reducir los estragos de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que aqueja la región desde el pasado 9 de septiembre de 2024.

Así fue detenido el sujeto que portaba el AK-47

Durante un patrullaje preventivo en el tramo carretero entre los municipios de Rosario y Escuinapa, elementos del GOES detectaron una camioneta que abandonó abruptamente la vía principal para internarse en una brecha rural.

Según el reporte de la SSP, el conductor aceleró y se adentró en la maleza, lo que motivó el seguimiento táctico.

Entre la vegetación, los agentes observaron a un civil armado que descendió del vehículo y trató de escapar a pie. El personal policial logró interceptarlo y asegurar el área, mientras que el conductor de la camioneta logró evadirse entre los caminos irregulares de la zona, la cuales son mejor conocidas como brechas.

Objetos asegurados al sujeto detenido
Objetos asegurados al sujeto detenido tras la persecución. Crédito: SSP Sinaloa

Como resultado de la intervención, las autoridades incautaron un fusil de asalto tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, seis cargadores, 165 cartuchos útiles de ese calibre y un chaleco táctico con dos placas balísticas.

Todo el material asegurado, junto con el detenido, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La SSP Sinaloa no señaló indicios existentes sobre el sujeto detenido y alguna de las células delictivas pertenecientes al Cártel de Sinaloa que operan en la región sur del estado.

Refuerzan vigilancia en el sur de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa destacó que la operación forma parte de los patrullajes permanentes realizados en coordinación interinstitucional con fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la vigilancia se mantiene activa en los puntos estratégicos de la región sur.

La Fiscalía General de la República inició las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del armamento y la posible relación del detenido con actividades ilícitas.

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