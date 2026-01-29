Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales

FOTO DE ARCHIVO. Soldados vigilan una escena tras un enfrentamiento entre policías municipales y hombres armados, en Culiacán, México. 21 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

La tarde de este jueves 29 de enero se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, que dejó como saldo tres elementos de seguridad heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que los hechos ocurrieron cuando elementos de la Dirección de Servicios de Protección circulaban sobre la carretera Mazatlán-Tepic, en las inmediaciones de Tecualilla.

Cuando se encontraban en la zona, un grupo de civiles armados abrió fuego en contra de los estatales, lo que provocó un enfrentamiento a balazos.

Como resultado del ataque, dos agentes estatales resultaron lesionados. Al sitio fueron desplegados elementos de emergencias para brindarles atención médica, además de que fue desplegado un operativo de seguridad.

La SSP informó que los dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron atendidos por médicos y se encuentran fuera de peligro.

Se registró un segundo ataque armado contra policías

Imagen ilustrativa / Elemento de Policía Municipal Culiacán. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Ante la situación, fue desplegado un operativo por parte de diversas corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal, quienes acudieron a reforzar al personal agredido.

Sin embargo, se registró un segundo ataque armado contra personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa.

La SSP informó en un primer momento que esta agresión había dejado como saldo un elemento municipal herido que ya era atendido por médicos y que estaba fuera de peligro, pero más tarde rectificó que no hubo policías lesionados.

“Se precisa que únicamente dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección resultaron lesionados tras una agresión. No se registró ningún personal de la Policía Municipal de Escuinapa herido”, detalló en un comunicado.

Video registra detonaciones de arma de fuego

Circula en redes sociales video de un enfrentamiento en Sinaloa. Crédito: Redes Sociales

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se escuchan detonaciones de arma de fuego, incluso en un material se observa a dos niños correr para resguardarse en un sitio seguro ante los disparos.

*Información en desarrollo...