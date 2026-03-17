Caen dos sicarios de “Comandante R24″, brazo armado del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Los detenidos son dos jóvenes de 19 y 21 años. (Cortesía)

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a dos sujetos identificados como Rigoberto Lara Parra de 21 años y Gustavo Alexis Mendiguchia Gutiérrez de 19 años, quienes presuntamente pertenecen a la célula delictiva “Comandante R24” del Cartel de Sinaloa, facción “Mayito Flaco”. Los hechos ocurrieron en el estado de Sinaloa.

A ambos se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Luego de una persecución, las autoridades detuvieron a ambos sujetos.

Los efectivos realizaban recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando detectaron una camioneta de color blanco con placas del estado de California, Estados Unidos (EEUU), a la que le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad. Sin embargo, los tripulantes aceleraron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán–Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

Según las investigaciones, los detenidos están relacionados con la célula delictiva “Comandante R24”, que es generadora de violencia en la entidad.

A los detenidos se les aseguraron armas de fuego y droga. (Cortesía)

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa”, se señaló por medio de un comunicado.