México

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Uno de los ahora asegurados es un menor de edad

Guardar
Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)
Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

Agentes de seguridad de Sinaloa realizaron el arresto de dos hombres que tenían armas de fuego y vehículos con reporte de robo en Culiacán, Sinaloa.

El 15 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informaron sobre la detención de los sujetos, uno de ellos menor de edad, que llevaban:

  • Seis fusiles calibre 5.56 x 45 mm
  • 31 cargadores para calibre 5.56 x 45 mm
  • 930 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 mm
  • Cinco chalecos tácticos
  • Un vehículo tipo sedán, marca Nissan, modelo Versa, el cual acababa de ser robado
  • Un vehículo tipo sedán, marca Volkswagen, modelo Jetta, con reporte de robo reciente.

Los dos sujetos fueron detenidos mientras los elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército realizaban trabajos de seguridad en la capital del estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

Los uniformados, quienes mantuvieron coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicaron a dos personas con armas y chalecos tácticos en la colonia La Campiña.

Cuando los individuos vieron a los agentes de seguridad trataron de entrar a un inmueble, pero fueron detenidos por los efectivos. Las fotografías compartidas por las autoridades muestran los diversos indicios asegurados y los sujetos siendo custodiados por los agentes.

(SSP Sinaloa)
(SSP Sinaloa)

Detenidos tras la revisión de vehículos

Por su parte, el pasado 11 de marzo elementos de seguridad de Sinaloa realizaron el arresto de ocho sujetos armados y quienes fueron ubicados por los agentes tras ver vehículos en los que había armamento.

Los uniformados observaron que frente a un domicilio había un par de autos y una motocicleta y al realizarles una revisión visual pudieron ver que en las unidades había objetos ilícitos, además de que pudieron ver que dentro de un inmueble había sujetos armados.

Los sujetos estaban al interior
Los sujetos estaban al interior de un inmueble (SSP Sinaloa)

En total los agentes incautaron:

  • Tres fusiles tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm
  • Un fusil M-16 A4, calibre 5.56 x 45 mm
  • Dos fusiles AM-15, multicalibre
  • Dos fusiles tipo M4, calibre 5.56 x45 mm
  • Un par de pistolas
  • 40 cargadores de diversos calibres
  • Un cargador para pistola, calibre .9 mm
  • Un cargador para pistola, calibre .25
  • Mil 200 cartuchos de diferentes calibres
  • 15 cartuchos útiles, calibre .9 mm
  • Ocho chalecos tácticos sin placas balísticas
  • Una motocicleta marca Italika, sin reporte de robo
  • Un Dodge Attitude, sin reporte de robo
  • Un vehículo marca MG, sin reporte de robo.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: se aproxima la pelea de Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Personajes de internet, actores y celebridades se medirán en un ring de boxeo ante miles de aficionados a este tipo de eventos emergentes

Ring Royale en vivo pelea

Suprema Corte sanciona a patrón que no cumplió con las cuotas del IMSS de sus trabajadores

El tribunal avaló la constitucionalidad de sancionar penalmente a patrones que retienen bienes embargados por el seguro social

Suprema Corte sanciona a patrón

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Mérida

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso al hombre

Vinculan a proceso al hombre detenido con más de 700 mil dólares llenos de tierra en Culiacán, Sinaloa

Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG ligados a homicidios en Chiapas

Este fue el papel de José “N”, alias “Pepe”, en el abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Cae en Jalisco “Pepe” operador logístico del CJNG y persona clave en el operativo contra El Mencho

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Lucila Mariscal revela en qué

Lucila Mariscal revela en qué gastó 60 millones de pesos y sufre porque su hijo no la visita

Premios Oscar 2026: captan a Guillermo del Toro celebrando de pie el triunfo de Las Guerreras K-pop

Frankie Muniz convive con fans mexicanos y les revela estos spoilers del regreso de ‘Malcolm El De En Medio’

El mexicano José Antonio García se queda a nada de llevarse el premio a Mejor Sonido en los Oscar 2026

Equipo de la mexicana Ivel Hernández gana el Oscar 2026 a Mejores Efectos Visuales por su trabajo en Avatar: Fuego y Ceniza

DEPORTES

Ring Royale en vivo pelea

Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: se aproxima la pelea de Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey

Por qué Nacho Ambriz renunció al Club León y no terminará el Clausura 2026

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis