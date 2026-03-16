Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

Agentes de seguridad de Sinaloa realizaron el arresto de dos hombres que tenían armas de fuego y vehículos con reporte de robo en Culiacán, Sinaloa.

El 15 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informaron sobre la detención de los sujetos, uno de ellos menor de edad, que llevaban:

Seis fusiles calibre 5.56 x 45 mm

31 cargadores para calibre 5.56 x 45 mm

930 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 mm

Cinco chalecos tácticos

Un vehículo tipo sedán, marca Nissan, modelo Versa, el cual acababa de ser robado

Un vehículo tipo sedán, marca Volkswagen, modelo Jetta, con reporte de robo reciente.

Los dos sujetos fueron detenidos mientras los elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército realizaban trabajos de seguridad en la capital del estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

Los uniformados, quienes mantuvieron coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicaron a dos personas con armas y chalecos tácticos en la colonia La Campiña.

Cuando los individuos vieron a los agentes de seguridad trataron de entrar a un inmueble, pero fueron detenidos por los efectivos. Las fotografías compartidas por las autoridades muestran los diversos indicios asegurados y los sujetos siendo custodiados por los agentes.

(SSP Sinaloa)

Detenidos tras la revisión de vehículos

Por su parte, el pasado 11 de marzo elementos de seguridad de Sinaloa realizaron el arresto de ocho sujetos armados y quienes fueron ubicados por los agentes tras ver vehículos en los que había armamento.

Los uniformados observaron que frente a un domicilio había un par de autos y una motocicleta y al realizarles una revisión visual pudieron ver que en las unidades había objetos ilícitos, además de que pudieron ver que dentro de un inmueble había sujetos armados.

Los sujetos estaban al interior de un inmueble (SSP Sinaloa)

En total los agentes incautaron:

Tres fusiles tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm

Un fusil M-16 A4, calibre 5.56 x 45 mm

Dos fusiles AM-15, multicalibre

Dos fusiles tipo M4, calibre 5.56 x45 mm

Un par de pistolas

40 cargadores de diversos calibres

Un cargador para pistola, calibre .9 mm

Un cargador para pistola, calibre .25

Mil 200 cartuchos de diferentes calibres

15 cartuchos útiles, calibre .9 mm

Ocho chalecos tácticos sin placas balísticas

Una motocicleta marca Italika, sin reporte de robo

Un Dodge Attitude, sin reporte de robo

Un vehículo marca MG, sin reporte de robo.