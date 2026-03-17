Procesan a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana por doble homicidio en Edomex

Los sujetos presuntamente dispararon contra integrantes de un grupo rival (FGJEM)

Un total de tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en contra de dos individuos en el Estado de México. Los sujetos investigados son posibles integrantes de una célula delictiva con orígenes en Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la medida en contra de Alexis “N”, Edgar Rodrigo “N” y Diego Antonio “N”, por hechos registrados en febrero de 2024, cuando los tres hombres y otros individuos llegaron a un domicilio en Villa Guerrero y dispararon contra el domicilio donde estaban las víctimas.

Agresión habría sido por una disputa entre grupos rivales

El ataque resultó en la muerte de dos personas, mientras que los agresores huyeron del sitio. Las averiguaciones de las autoridades condujeron a la obtención de órdenes de captura en contra de los sujetos mencionados. Los ahora procesados serían integrantes de la Familia Michoacana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las investigaciones, el origen de la agresión habría sido una pugna entre estructuras criminales rivales para tener el control territorial para la venta de drogas.

“Aparentemente estos tres individuos formarían parte de una estructura criminal con orígenes en el estado de Michoacán y la agresión sería una disputa entre grupos antagónicos por mantener el control de la zona para la venta de narcóticos”, se puede leer en el reporte de la Fiscalía mexiquense.

Tras su arresto, los tres hombres fueron llevados a un centro penitenciario, actualmente están bajo la medida de prisión preventiva y fue determinado un plazo de dos meses para el cierre de las averiguaciones complementarias.

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana

Apenas el 15 de marzo las autoridades del Edomex informaron sobre la detención en Villa Guerrero de un presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana, se trata de un sujeto de 41 años identificado como Rodolfo “N”.

Roberto "N" es señalado como presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en 6 municipios del Edomex (SSEM)

El reporte de la Secretaría de Seguridad estatal indica que el sujeto capturado sería jefe de plaza en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán y Tenango del Valle, entidades en las que operaba a través del cobro de piso, secuestros, renta de comercios y taxis, así como venta de narcóticos.

Dicho sujeto fue capturado por delitos contra la salud, portación de arma prohibida y encubrimiento por receptación. Lo anterior luego de que diversos elementos de seguridad realizaban recorridos en el marco del Operativo Sur

Cuando Rodolfo “N” notó la presencia de los agentes trató de huir de los mismos, pero finalmente fue interceptado por los uniformados y posteriormente detenido en inmediaciones del paraje Las Cabañas, sitio donde le hallaron presunta marihuana, dos radios transmisores, dos libretas con anotaciones, un cuchillo y una motocicleta con reporte de robo con violencia.