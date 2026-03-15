Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

Rodolfo "N" es señalado como presunto jefe de plaza de la familia michoacana en 6 municipios del Edomex. Crédito: SSEM

Tras jornadas de patrullaje en el sur del Estado de México, autoridades estatales y federales detuvieron a Rodolfo “N”, presunto jefe de plaza de la organización criminal conocida como “La Familia Michoacana” (FM), quien encabezaría las operaciones en seis municipios mexiquenses.

Según los reportes oficiales, el arresto del presunto operador clave se llevó a cabo tras una persecución que culminó en el paraje Las Cabañas, municipio de Villa Guerrero.

Rodolfo “N” estaría ligado con extorsiones en la región, principalmente por cobro de piso a comerciantes y empresarios.

El operativo fue informado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), este 15 de marzo de 2026.

Detalles de la detención y hallazgos

De acuerdo con la SSEM, el dispositivo donde cayó Rodolfo “N” incluyó la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los agentes detectaron a un hombre que, al notar la presencia del convoy de seguridad, intentó huir realizando una maniobra brusca y acelerando su motocicleta.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron detenerlo en el paraje Las Cabañas, municipio de Villa Guerrero.

Durante la inspección preventiva, los oficiales le aseguraron lo siguiente al presunto jefe de plaza de la FM:

Varias dosis de una sustancia identificada como probable marihuana

2 radios transmisores

2 libretas con anotaciones

1 cuchillo

1 motocicleta reportada como robada

Según la investigación de las autoridades, la moto asegurada fue robada con violencia el pasado 21 de enero de 2026.

Motocicleta asegurada a Rodolfo "N", la cual cuenta con reporte de robo. Crédito: SSEM

Tanto el detenido como los objetos encontrados quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica mientras prosiguen las investigaciones.

Las autoridades detallaron que el aseguramiento de Rodolfo “N” y los indicios delictivos forma parte de trabajos destinados del Operativo Sur, un plan que busca prevenir, inhibir y disuadir actos delictivos que afectan a las y los mexiquenses en la región sur.

Jefe de plaza en 6 municipios mexiquenses

Rodolfo "N" fue detenido en el paraje Las Cabañas. Crédito: SSEM

Las autoridades identifican a Rodolfo “N” como presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en los siguientes seis municipios mexiquenses.

Villa Guerrero Tenancingo Malinalco Ocuilan Zumpahuacán Tenango del Valle

Reportes oficiales indican que Rodolfo “N” estaría encargado directamente del cobro de piso a comerciantes y empresarios, así como de la renta de taxis y comercios. Además, dentro de sus actividades delictivas estaría la la venta de drogas y el secuestro.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para identificar a otros posibles integrantes de la célula delictiva.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que la detención de Rodolfo “N” es el resultado de los patrullajes y operativos conjuntos entre corporaciones estatales y federales, como parte de la estrategia para combatir la incidencia delictiva asociada a grupos criminales.

Otras tenciones recientes de presuntos miembros de la FM en el Edomex

El detenido portaba ropa táctica al momento de su arresto. Crédito: SSEM

El arresto de Rodolfo “N” se suma a una serie de acciones recientes dirigidas contra integrantes de la Familia Michoacana en el Estado de México.

El pasado 11 de marzo, autoridades estatales informaron la detención de Luis “N” en el municipio de Aculco, señalado como probable integrante de este grupo criminal.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue capturado en posesión de un arma larga, cargadores y cartuchos útiles, tras investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas.

Según el reporte, Luis “N” está vinculado con el robo de caballos en Acambay y de vehículos de carga en la zona norte de la entidad, así como con la venta ilegal de hidrocarburos y drogas.

La acción se realizó sobre la carretera Panamericana, donde agentes estatales y municipales localizaron al individuo cuando salía de un inmueble presuntamente empleado como base de operaciones. Tras el aseguramiento, fue resguardado el inmueble y una camioneta con reporte de robo vigente.