México

Aseguran cargamento de metanfetamina oculto en tráiler que transportaba cuerda industrial en San Luis Río Colorado, Sonora

El decomiso fue realizado por agentes de la Guardia Nacional en coordinación con elementos del Ejército Mexicano

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La droga se encontraba oculta
La droga se encontraba oculta en los paquetes de cuerda. Crédito: Guardia Nacional

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano decomisaron un cargamento que contenía 325 paquetes de metanfetamina oculta en paquetes de cuerda industrial durante una inspección en el puesto de seguridad Estación Doctor, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, el pasado 14 de marzo.

De acuerdo con información presente en comunicados oficiales y reportes de medios locales, la sustancia, con características propias del cristal, fue detectada gracias a una revisión detallada de las fuerzas federales en el tractocamión que transportaba el ilícito.

Inspección revela cargamento ilícito

El operativo se realizó cuando un tractocamión, con ruta presuntamente de Hermosillo, Sonora hacia Mexicali, Baja California, ingresó al área de revisión del puesto de seguridad.

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detectó inconsistencias al analizar la carga. Según reportes de medios locales, la droga fue encontrada mediante rayos gama, lo que habría motivado una inspección minuciosa en el compartimento principal.

Ocultos entre rollos de cuerda, los agentes localizaron 325 bolsas transparentes que contenían una sustancia identificada como metanfetamina por las autoridades federales.

Paquetes de cristal asegurados tras
Paquetes de cristal asegurados tras la revisión. Crédito: Guardia Nacional

El peso total del decomiso habría superado los 150 kilogramos, según reportes extraoficiales.

Tanto el operador, como la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, quien abrió una carpeta de investigación para determinar el origen, destino y posibles vínculos del detenido con redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El aseguramiento se enmarca en los esfuerzos coordinados para reforzar la seguridad en puntos clave de Sonora, entidad que registra un alto flujo de mercancías hacia la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha revelado con qué cártel estaría relacionado este cargamento.

En las imágenes reveladas por autoridades se observa una caja perteneciente a la empresa Transportes Potosinos Especializados S.A. de C.V, en el cual pudo haber estado escondida la droga.

Otros decomisos de droga en carreteras de Sonora

Paquetes decomisados por autoridades federales
Paquetes decomisados por autoridades federales (X - @AlfonsoDurazo)

En los últimos meses, los operativos en las carreteras de Sonora han derivado en varios decomisos relevantes de droga.

Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de diciembre de 2025, cuando autoridades federales detuvieron a un hombre que transportaba casi 400 kilogramos de cocaína oculta en cajas de filete congelado sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca-Sonoyta.

El imputado fue identificado como Jared “N” y permanece bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de la República avanza en las investigaciones para esclarecer la red de tráfico implicada en el traslado de la droga.

La detención se logró tras un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

El caso generó discrepancias en las cifras oficiales, ya que inicialmente la SSPC informó el aseguramiento de 172 kilos, aunque posteriormente el gobernador Alfonso Durazo confirmó que el total incautado ascendía a 400 kilos. Finalmente, la FGR precisó que el cargamento asegurado fue cercano a la cifra revelada por el gobernador, aclarando la diferencia en los reportes.

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