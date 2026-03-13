Hallan culpable al influencer “Fer Italia” por violación de una menor de edad en Edomex

El influencer fue detenido en agosto de 2024 en Huixquilucan. (FGJEM)

Luis Fernando Padilla Manzo, conocido en redes sociales como “Fer Italia”, fue hallado culpable del delito de violación en agravio en una adolescente de 16 años en Huixquilucan, Estado de México.

Durante una audiencia celebrada en los Juzgados de Tlalnepantla, la autoridad judicial dictó sentencia de condena en contra del youtuber luego de que se acreditó su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), “Fer Italia” agredió en dos ocasiones a la adolescente al interior de un domicilio, ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, del municipio antes referido.

Una de las agresiones ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando, tras engañarla, el sujeto trasladó a la adolescente a la vivienda y cometió la violación.

El segundo hecho se registró el 22 de marzo del mismo año, cuando el influencer habría amenazado a la menor de edad con difundir videos y fotografías sexuales de ella, además que la llevó de nueva cuenta al domicilio para violarla.

Le darán sentencia el próximo martes

El influencer Fer Italia fue detenido por violación Crédito: IG/feritalia1

Luego de que se determinó su culpabilidad en el delito de violación en agravio de una adolescente, la autoridad judicial estableció el próximo martes 17 de marzo como el día en el que se continuará la audiencia y se le informará la sentencia correspondiente.

Cabe señalar que el influencer fue detenido el 28 de agosto de 2024 en un domicilio de Huixquilucan por parte de elementos de la Policía de Investigación, en conjunto con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO).

Tras su arresto, “Fer Italia” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla.

Mantiene abierto un segundo proceso por violación

El influencer Fer Italia fue detenido por violación Crédito: IG/feritalia1

Este caso no es el único proceso legal que mantiene abierto Luis Fernando Padilla Manzo, ya que cuenta se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien era su pareja sentimental.

De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, fueron tres agresiones sexuales en contra de la víctima, los cuales se registraron el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y otro el 10 de enero de 2023, todos también en un domicilio de Huixquilucan.

El influencer permanecerá en prisión preventiva mientras se continúan las investigaciones por este caso. Asimismo, permanecerá a la espera de su sentencia por la violación de la menor de edad.

Cabe señalar que, previo a ser detenido, “Fer Italia” mostraba en sus redes sociales los vehículos de alta gama, viajes y prendas de diseñador con los que contaba.

El influencer Fer Italia fue detenido por violación Crédito: IG/feritalia1

En sus perfiles se le vio con personajes de la farándula como Andrea Legarreta, Luis “Potro” Caballero, Manelyk y el cantante Babo del Cártel de Santa.