Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

El sujeto capturado (SSEM)

Elementos de seguridad del Estado de México realizaron la detención de un hombre identificado como presunto informante, también denominado halcón, y el cual llevaba artefactos ponchallantas. El ahora capturado podría ser integrante del grupo criminal Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) informó el arresto de Alberto “N” en Villa Guerrero, se trata de un sujeto de 35 años de edad y quien "podría ser miembro de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán“, según competieron las autoridades.

El sujeto capturado al parecer realizaba labores de halconeo, es decir informar a diversas bases sobre el paso de las autoridades pertenecientes a los tres niveles de gobierno, además de que supuestamente pretendía arrojar los artefactos a las unidades de seguridad.

Lo asegurado al detenido (SSEM)

La detención del hombre de 35 años sucedió cuando agentes de la policía estatal realizaban recorridos en la comunidad de Santiago Oxtotitlán, sitio en el que notaron que había un hombre en una motocicleta y quien “adoptó un comportamiento inusual” al ver a los uniformados.

Alberto “N” fue alcanzado por los agentes para una revisión, la cual derivó en el hallazgo de binoculares, un par de cámaras de videovigilancia, así como una pantalla y artefactos artesanales para ponchar llantas, además de presunta marihuana.

Por lo anterior, el hombre fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para que sea definida su situación legal.

Caen ocho del grupo Los 300 en Edomex

Apenas el pasado 18 de octubre fue informada la detención de ocho presuntos miembros de la organización conocida como Los 300 en Ecatepec, la cual está ligada a actividades de extorsión.

Foto: Marina

Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N” fueron arrestados como resultado de un operativo entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec.

También el 18 de octubre las autoridades mexiquense informaron el arresto de Bella Alicia “N”, quien fue identificada como supuesta integrante de la estructura Los Mondragón y quien es investigada por despojo y tentativa de homicidio.

El informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) indica que el 6 de julio de 2023 la mujer capturada y otras personas irrumpieron en una bodega de manera violenta en la colonia Valle Anáhuac.

Los implicados habrían usado un arma de fuego para amenazar y causar daños a la víctima con el objetivo de despojarla del inmueble.