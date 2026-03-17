Mejor que en Corea y Japón, México presume la tasa de desempleo más baja de la OCDE

México registra la tasa de desempleo más baja entre los países miembros de la OCDE en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México alcanzó la tasa de desempleo más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a enero de 2026, según datos publicados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 16 de marzo en sus redes sociales. La información oficial destaca que el país superó a Israel, Corea y Japón en ese indicador.

La STPS atribuyó el resultado al contexto de la denominada Primavera Laboral en México. Según el reporte, la nación lideró la comparativa de desempleo realizada por la OCDE a comienzos de año.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta datos oficiales sobre desempleo en México. Crédito: X/@STPS_mx

Los datos de la OCDE sobre el desempleo fueron citados directamente por la secretaría mexicana, que difundió el informe a través de sus redes sociales.

En el mensaje en sus redes, la STPS mostró países que tienen problemas mayores de desempleo en comparación de México, los cuales son liderados por Finlandia, España, Colombia y Chile.

Informe de la OCDE dice que México enfrenta un crecimiento limitado

Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

El crecimiento de la economía mexicana enfrenta una perspectiva limitada para 2026 según el último estudio de la OCDE, que insta al país a adoptar reformas profundas ante la urgencia de evitar un rezago estructural prolongado.

Este diagnóstico aparece tras dos décadas de bajo avance en productividad y bajo la influencia de cambios recientes en las reglas comerciales con Estados Unidos, lo que genera desafíos considerables para la competitividad y la resiliencia del país, advierte la OCDE en su Estudio Económico de México 2026.

Uno de los datos más críticos del informe de la OCDE revela que el déficit público mexicano ascendió en 2024 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto registrado en 35 años. Este repunte se atribuye al incremento del gasto electoral, el aumento en pensiones no contributivas, la financiación de proyectos de alto perfil y el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el mismo estudio, el PIB de México aumentará solo 1.4% en 2026 y 1.7% en 2027, cifras consideradas bajas frente a economías comparables. Aunque la inflación comenzó a descender, continúa por encima del objetivo del Banco Central y tiende a agravar la incertidumbre provocada, en parte, por la política comercial estadounidense, lo que complica la posición de las exportaciones mexicanas.

Alta dependencia de México a Estados Unidos es un riesgo estructural

La dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos expone a la economía nacional a riesgos regulatorios y arancelarios. REUTERS/Raquel Cunha

El aumento del déficit llevó al gobierno mexicano en 2025 a implementar una política de consolidación fiscal, con el fin de reducirlo al 3% del PIB para 2027. No obstante, estos recortes han recaído principalmente en la inversión pública, generando un impacto directo en áreas estratégicas como educación, salud y digitalización.

La alta dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos representa otro de los principales riesgos estructurales señalados por la organización. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el país vecino, lo que deja a la economía expuesta a cambios regulatorios inmediatos.

En ese sentido, el endurecimiento de las reglas de origen y el aumento de la burocracia aduanera están afectando sectores clave como la tecnología avanzada y parte de la industria automotriz, que enfrentan aranceles de hasta 25% si no certifican adecuadamente el origen regional de los productos.