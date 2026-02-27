México enfrenta bajo crecimiento económico y presión fiscal, alerta la OCDE en su estudio 2026

La crisis dejará un déficit de 600.000 millones de pesos (más de 27.500 millones de dólares) en los ingresos del Gobierno mexicano en 2020, previó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). EFE/ José Méndez/Archivo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su Estudio Económico de México 2026, en el cual advirtió que el crecimiento del país será limitado y existe una urgencia por impulsar reformas estructurales.

El informe detalla que tras dos décadas de bajo avance económico y de productividad, el entorno internacional y los cambios en las reglas comerciales con Estados Unidos exigen una nueva agenda de transformación.

La OCDE estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá solo 1.4% en 2026 y 1.7% en 2027, niveles considerados bajos respecto a economías similares.

Señaló que aunque la inflación comienza a descender, permanece por arriba del objetivo del Banco Central. El panorama internacional sigue marcado por incertidumbre, especialmente por la política comercial estadounidense, lo que afecta las exportaciones mexicanas.

En el ámbito fiscal, la organización internacional destaca que el déficit público subió en 2024 a 5% del PIB, el mayor en 35 años, debido a un aumento en el gasto electoral, pensiones no contributivas, proyectos emblemáticos y el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno inició en 2025 una consolidación fiscal que busca reducir el déficit a 3% en 2027, aunque hasta ahora los recortes han recaído principalmente en la inversión pública, con impacto en sectores como educación, salud y digitalización.

Uno de los riesgos estructurales identificados es la alta dependencia de México respecto a Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino ese país, lo que deja a la economía expuesta ante cambios regulatorios.

El endurecimiento de las reglas de origen y la burocracia aduanera han afectado a sectores como tecnología de punta y parte del automotor, que ahora enfrentan aranceles de hasta 25% si no certifican su origen regional.

El informe subrayó que cerca del 90% de las exportaciones utilizan el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pero la falta de una plataforma digital unificada para la certificación de origen dificulta la operación de pequeñas y medianas empresas mexicanas.

La OCDE recomendó modernizar el sistema de certificados de origen y avanzar hacia una plataforma trilateral digital con Estados Unidos y Canadá, lo que podría reducir costos y mantener la competitividad.

Expresa también preocupación por los aranceles de hasta 50% que México impuso en 2026 a importaciones de países sin acuerdo comercial, como China o India, por su posible impacto en la inflación.

En cuanto a recaudación, la organización es clara: México tiene el nivel más bajo de ingresos tributarios entre los países miembros, con solo 18.3% del PIB.

Adviertió que la capacidad de recaudar más recursos sin reformas es limitada, incluso con mayores controles aduaneros.

Asimismo, propone ampliar la base del IVA, fortalecer el impuesto inmobiliario con un catastro digital, mejorar la recaudación vehicular y ambiental, y revisar los impuestos a combustibles fósiles y alcohol. Según el estudio, estas medidas podrían aumentar los ingresos en 4.8 puntos del PIB.

El informe también alerta sobre la alta informalidad laboral, que alcanza el 55%, y la baja calidad en la formación educativa, especialmente en matemáticas, ciencia, inglés y habilidades digitales.

Propone ampliar la cobertura y calidad en educación inicial, promover formación dual y fortalecer la cooperación entre escuelas y empresas.

En perspectiva de género, la falta de servicios de cuidado infantil y de adultos mayores limita la participación de las mujeres en empleos formales.

En el ámbito ambiental, México se comprometió a la carbono-neutralidad en 2050, aunque el sector eléctrico sigue dominado por energías fósiles, con solo 24% de energías limpias en 2024.

La OCDE subraya la necesidad de recuperar un marco regulatorio estable para atraer inversión privada en renovables y modernizar la red de transmisión eléctrica.

En materia digital, la velocidad de conexión y la cobertura 5G están rezagadas frente a la media de la organización, lo que limita la adopción de nuevas tecnologías en empresas, especialmente pymes.

La desaparición del regulador autónomo de telecomunicaciones y el alto costo del espectro dificultan la expansión de redes y afectan la competitividad.

El informe concluye que si México logra mejorar el empleo femenino, el Estado de Derecho, la educación y la digitalización, el PIB per cápita podría aumentar hasta 43% en treinta años.