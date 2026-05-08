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Sheinbaum revela que se reúne “de vez en cuando” con Beatriz Gutiérrez Müller y pone en duda comunicación con AMLO

La presidenta criticó que se especuló sobre una reunión entre ella y el exmandatario durante su visita a Palenque

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Sheinbaum reveló que se reúne con Beatriz Gutiérrez Müller. | Jovany Pérez
Sheinbaum reveló que se reúne con Beatriz Gutiérrez Müller. | Jovany Pérez

Ante los señalamientos sobre la influencia del exmandatario Andrés Manuel López Obrador en el actual gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no se ha comunicado con su antecesor; sin embargo, reveló que “de vez en cuando” se reúne con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue cuestionada sobre si ha dialogado con el expresidente sobre las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal.

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En este sentido, Sheinbaum criticó la difusión de una imagen en la que se ve al exmandatario morenista en el Colegio Militar y que se especuló que se reunió con él durante su visita a Palenque, Chiapas, el viernes y sábado pasado.

Sin embargo, la presidenta no aclaró si no ha tenido ningún tipo de comunicación con López Obrador, al indicar que ésta se ha limitado a lo que les da “el ser parte de un proyecto de transformación”.

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“Estuvo muy bueno porque salió una fotografía del presidente López Obrador en el Colegio Militar, ¿no? Y decían que yo lo había ido a ver a Palenque [ríe] ese, ese fin de semana. Eh, ¿no, qué comunicación tenemos con el presidente López Obrador? Pues lo que nos da el ser parte de un proyecto de transformación", dijo en Palacio Nacional.

Detalló que se ha reunido en varias ocasiones con la esposa del exmandatario, debido a que son amigas desde que fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Veo a su esposa de vez en cuando, eh, pues porque la quiero, porque somos amigas de hace tiempo. No porque no tenga comunicación con el presidente López Obrador, pues no voy a dejar de ver a Beatriz, ¿no? Nos conocemos desde el gobierno de la ciudad y hemos mantenido una relación de amistad", puntualizó.

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