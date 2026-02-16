México es el país con menor desempleo entre miembros de la OCDE: presumió la presidenta

En la mañanara del pueblo, conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se informó el buen papel que tiene la economía en comparación con otros paíuses al tenmer la menor tasa de desempleo

La tasa de desempleo según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE= mantiene a México como la economía con menor desempleo. Siete países de la OCDE experimentaron un aumento en su tasa de desempleo, y cuatro experimentaron un descenso.

En su conferencia matutina llamada La mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró las cifras con orgullo.

“El otro día sacamos que somos el tercer lugar en los países de la Organización y cooperación económica en reconocimiento del gobierno y nos decía que era falso, para quien dice que la transformación no da resultados”, expresó.

México, Corea, Japón e Israel registraron tasas de desempleo iguales o inferiores al 3.0 %. En cambio, España mantuvo una tasa de desempleo de dos dígitos del 10.5 %, mientras que Finlandia alcanzó el 10.3 %, su nivel más alto desde julio de 1999. Dado que varios países aún no han publicado sus estadísticas para octubre de 2025, las tasas de desempleo de la OCDE y las áreas del G7 no están disponibles actualmente.

(Crédito: Hazel Cárdenas/Infobae México)

En la Unión Europea y la eurozona, las tasas de desempleo en octubre de 2025 se mantuvieron sin cambios en el 6.0% y el 6.4%, ambas 0,2 puntos porcentuales (pp) por encima de sus mínimos históricos de octubre y noviembre de 2024, respectivamente. Entre los 17 países de la OCDE de la eurozona, las tasas de desempleo se mantuvieron estables en 13 países en octubre de 2025. Se observó un aumento notable en Finlandia, donde el aumento de la tasa de desempleo fue impulsado por las mujeres y los hombres de 15 a 24 años, y las mujeres de 25 años o más. También se registraron aumentos menores en Austria y Eslovenia. Italia fue el único país que registró un descenso.

Fuera de la zona euro, la tasa de desempleo se mantuvo estable en más de la mitad de los países de la OCDE con datos disponibles para octubre de 2025. Suecia y Colombia registraron los mayores aumentos, ambos impulsados ​​principalmente por las mujeres mayores de 25 años. En cambio, la tasa de desempleo disminuyó en Noruega, Canadá y Australia. La disminución de las tasas de desempleo en Noruega y Canadá se atribuyó principalmente a los hombres mayores de 25 años, mientras que en Australia las mujeres jóvenes explicaron la mayor parte de la disminución. Estimaciones más actualizadas para Canadá muestran que la tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 6.5 %, en noviembre de 2025.

En octubre de 2025, o en el último período con datos disponibles, la tasa de desempleo de los hombres superó a la de las mujeres en 19 países de la OCDE. Las tasas de desempleo de mujeres y hombres fueron iguales en Francia y Estados Unidos (Figura 2 y Tabla 3). La tasa de desempleo juvenil fue superior a la de los trabajadores de 25 años o más en todos los países de la OCDE en octubre de 2025, o en el último período con datos disponibles. La menor diferencia se registró en Japón, mientras que las mayores se registraron en España, Finlandia y Colombia.

Mientras México registró el desempleo más bajo –seguido por Japón e Israel–, Finlandia reportó una desocupación general de 10.3 por ciento, seguida por España (10) y Colombia (8.5 por ciento).

Al observar el desempleo entre los jóvenes –de 15 a 24 años–, la tasa general de la OCDE se más que duplica: 11.2 por ciento.

México registró la tercera tasa de desempleo juvenil más baja en la OCDE: 5.7 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Por debajo sólo se cuentan Japón, con una tasa de 2.4, e Israel, con 4.2 por ciento. Suecia, España, Chile y Finlandia superan 20 por ciento, con lo que al menos uno de cada cinco jóvenes está desempleado.

En Suecia, el desempleo en jóvenes escala a 23.6 por ciento; le siguen España (23.4), Chile (22.6) y Finlandia (21.8).

Entre los países que integran el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) también se registraron disparidades.

En Estados Unidos la tasa de desempleo general fue de 4.4 por ciento y la de jóvenes de 10.45 por ciento, mientras en Canadá estas alcanzaron 6.8 y 13.3 por ciento, respectivamente, también al cierre de 2025.